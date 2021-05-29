Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fransız devinin Uğurcan Çakır aşkı! Şampiyonlar Ligi...

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO



Bordo mavililerin önümüzdeki günlerde başlayacak olan EURO 2020'de A Milli Takım'ın kalesini koruyacak olan Uğurcan Çakır için en az 20 Milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay beklentisi bulunuyor.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ