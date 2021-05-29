29 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fransız devinin Uğurcan Çakır aşkı! Şampiyonlar Ligi...

Son dakika spor haberleri: Fransa'da 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Lille'de gündem kaleci transferine döndü. Kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı bulunduran Lille takımı mevcut kalecisi Mike Maignan'ı Milan'a sattı. Fransız ekibi bu transferin ardından rotasını Süper Lig'in en değerli kalecisi olan Uğurcan Çakır'a çevirdi.Trabzonspor'un milli kaleci için ne karar vereceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte transferdeki son detaylar ve bordo-mavililerin talep edeceği bonservis bedeli... (TS spor haberleri)

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fransız devinin Uğurcan Çakır aşkı! Şampiyonlar Ligi...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 Giriş Tarihi: 29.05.2021

Daha önce 'dan Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katan ve bu yıl 'da şampiyonluğa ulaşan şimdi de Çakır'ı gözüne kestirdi.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fransız devinin Uğurcan Çakır aşkı! Şampiyonlar Ligi...

Haber 61'in haberine göre kendi kaleicisi 'ı 15 Milyon Euro bedelle İtalyan devi 'a gönderen , bu boşluğu potansiyeli yüksek bir isimle doldurmayı hedefliyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fransız devinin Uğurcan Çakır aşkı! Şampiyonlar Ligi...

Bu noktada son dönemin parlayan yıldızı 'un kaptanı Çakır'ı hedefine koyan ekibinin kısa süre içerisinde resmi teklifte bulunması bekleniyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fransız devinin Uğurcan Çakır aşkı! Şampiyonlar Ligi...

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

Bordo mavililerin önümüzdeki günlerde başlayacak olan EURO 2020'de A Milli Takım'ın kalesini koruyacak olan Çakır için en az 20 Milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay beklentisi bulunuyor.

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