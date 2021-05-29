Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fransız devinin Uğurcan Çakır aşkı! Şampiyonlar Ligi...
Son dakika spor haberleri: Fransa'da 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Lille'de gündem kaleci transferine döndü. Kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Mehmet Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı bulunduran Lille takımı mevcut kalecisi Mike Maignan'ı Milan'a sattı. Fransız ekibi bu transferin ardından rotasını Süper Lig'in en değerli kalecisi olan Uğurcan Çakır'a çevirdi.Trabzonspor'un milli kaleci için ne karar vereceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte transferdeki son detaylar ve bordo-mavililerin talep edeceği bonservis bedeli... (TS spor haberleri)
Daha önce Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katan ve bu yıl Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Lille şimdi de Uğurcan Çakır'ı gözüne kestirdi.
Haber 61'in haberine göre kendi kaleicisi Mike Maignan'ı 15 Milyon Euro bedelle İtalyan devi Milan'a gönderen Lille, bu boşluğu potansiyeli yüksek bir isimle doldurmayı hedefliyor.
Bu noktada son dönemin parlayan yıldızı Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı hedefine koyan Fransız ekibinin kısa süre içerisinde resmi teklifte bulunması bekleniyor.
BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO
Bordo mavililerin önümüzdeki günlerde başlayacak olan EURO 2020'de A Milli Takım'ın kalesini koruyacak olan Uğurcan Çakır için en az 20 Milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay beklentisi bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig