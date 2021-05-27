27 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Muslera'dan Uğurcan Çakır'a büyük övgü! "Gurur duyuyorum"

Muslera'dan Uğurcan'a büyük övgü! Gurur duyuyorum
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla değerine değer katan Uğurcan Çakır için Galatasaray kalecisi Fernando "Gurur duyuyorum" dedi."

ve A Milli Takımımızın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın hikayesi belgesel oluyor. Transfer konusunda ismi gündemden düşmeyen yetenekli kalecinin hikayesinden yayınlanan tanıtım görüntüleri büyük ilgi gördü. Tanıtımda 25 yaşındaki eldivenin annesi ve babasının yanı sıra takım arkadaşları Abdülkadir Ömür ile Abdulkadir Parmak'ın açıklamalarına da yer verildi. Galatasaray'ın başarılı kalecisi 'nın Uğurcan için "Onunla gurur duyuyorum" sözlerini kullanması dikkat çekiyor.

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