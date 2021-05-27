Muslera'dan Uğurcan Çakır'a büyük övgü! "Gurur duyuyorum"

Trabzonspor ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla değerine değer katan Uğurcan Çakır için Galatasaray kalecisi Fernando Muslera "Gurur duyuyorum" dedi."

Trabzonspor ve A Milli Takımımızın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın hikayesi belgesel oluyor. Transfer konusunda ismi gündemden düşmeyen yetenekli kalecinin hikayesinden yayınlanan tanıtım görüntüleri büyük ilgi gördü. Tanıtımda 25 yaşındaki eldivenin annesi ve babasının yanı sıra takım arkadaşları Abdülkadir Ömür ile Abdulkadir Parmak'ın açıklamalarına da yer verildi. Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera'nın Uğurcan için "Onunla gurur duyuyorum" sözlerini kullanması dikkat çekiyor.

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