Trabzonspor değer kazandı

Trabzonspor'da sezonun bitmesiyle birlikte futbolcuların piyasa değeri güncellendi. Fırtına, 6.1 milyon Euro değerlenerek 91 milyon Euro'ya çıktı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'taki son güncellemeye göre; bordo-mavililerde sözleşmeleri sona eren isimlerin dışında 8 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 6 milyon 100 bin euro'luk artış oldu. 5 oyuncu değer kaybı yaşadı, 11 isim sabit kaldı. Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Uğurcan Çakır, değerini 16 milyondan 19 milyon euro'ya çıkardı. Bakasetas 6.5 milyondan 7 milyon euro'ya, Ekuban 6.5 milyondan 7 milyon euro'ya, Hugo 5 milyondan 5.5 milyon euro'ya, Edgar 4.2 milyondan 4.8 milyon euro'ya, Berat 3.3 milyondan 3.5 milyon euro'ya, Serkan 2.8 milyondan 3 milyon euro'ya, Yusuf 1.2 milyon euro'dan 1.8 milyon euro'ya yükseltti.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ