Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da Djaniny gelişmesi!
Trabzonspor'da sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından kadroya katılan Jorge Djaniny hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri Al Ahli ile Djaniny arasında devam eden sorunları çözüme kavuşturmak için Genel Spor Otoritesi'ne (oyuncular ve kulüpler arasındaki anlaşmazlıkları müzakere eden resmi kurum) başvurdu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna katan Trabzonspor bir yandan da satılacak oyuncularla ilgili çalışmalar yürütüyor.
Sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından transfer edilen Jorge Djaniny hakkında gelişmeler yaşanıyor.
SORUNLAR VAR
Goal'ün Arapça edisyonundan muhabir Dina Jarkas'ın verdiği bilgilere göre, 30 yaşındaki oyuncunun menajeri Al Ahli ile Djaniny arasında devam eden sorunları çözüme kavuşturmak için Genel Spor Otoritesi'ne (oyuncular ve kulüpler arasındaki anlaşmazlıkları müzakere eden resmi kurum) başvurdu.
Kulübün, Yeşil Burunlu oyuncuya 5.7 milyon euro + 500 bin euro ceza olmaz üzere toplamda 6 milyon 200 bin euro borcu var. Golcü oyuncunun, Suudi Arabistan'a dönmeden önce Al Ahli ile olan sorunlarını çözmesi gerekiyor.
KIŞ AYLARINDA RESMİ GÖRÜŞMELER YAPILDI
Djaniny, menajeri tarafından hem Al Nasr'a hem de Al Hilal'e teklif edildi ancak henüz kulüpler arasında resmi bir görüşme gerçekleşmedi.
Al Hilal ile Trabzonspor, devre arası transfer döneminde bir anlaşmaya varmasına rağmen daha sonra bu mutabakat bozuldu.
Trabzonspor oyuncunun takımdan ayrılmasına, sezonu bordo - mavili takımda kiralık olarak tamamlaması şartını öne sürdü. Suudi kulüp bunu kabul etmeyince görüşmeler sona erdi.
DJANINY BU SEZON NE YAPTI?
Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 30 karşılaşmada forma giyen başarılı oyuncu bu maçlarda sekiz gol atarken bir kez de asist yaptı.
Djaniny, Süper Kupası maçında da bir gol ve bir asistlik bir performans göstermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig