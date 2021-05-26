26 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un transferleri Gervinho ve Bruno Peres imza attı! Maliyetleri de belli oldu

Yeni transferler imzayı attı! Maliyetleri de belli oldu
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 Giriş Tarihi: 26.05.2021

, yeni transferleri ve için imza töreni düzenledi. Bordo-mavililerde başkan da törene katılım sağladı ve açıklamalarda bulundu. İki yıldızın Fırtına'dan alacağı ücret de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ( haberi)

Kulübü, yeni transferleri ve 'e imza töreni düzenledi. Bordo-mavililerde başkan da törene katılım sağladı. İşte o açıklamalar...

Ahmet Ağaoğlu: Gervinho ve Bruno transfer süreçleri uzun sürdü. Kolay olmuyor tabii ki. Netice itibarıyla imza töreni için hep birlikte buradayız. Özellikle Gervinho'nun transferinde bize her türlü kolaylığı sağlayan kulübüne de çok teşekkür ediyoruz.

Parma kulübüyle iyi ilişkilerimiz devam ediyor. Oyuncumuz 'yı onlara satmıştık. Bu süreç içinde Bruno Peres transferinde bize çok yardımcı olan eşine teşekkür ediyorum.

diğer liglere benzemiyor. Mücadelenin çok yüksek olduğu bir lig. Oyuncuların tatilden mücadeleye savaşa hazır şekilde gelmelerini istiyorum.

"GERVINHO VE PERES'E 5'ER BİN FORMA YAZDIM"

"Sıkıntılı bir finansal süreçten geçiyoruz. Ne bulursak satıyoruz. satıyoruz, sebze meyve satıyoruz, sezon açıldığında da forma satıyoruz."

"Gervinho ve Peres'e 5'er bin forma yazdım, fiyat konusunu aramızda hallederiz."

Son dakika spor haberi: Trabzonspor yeni transferleri Gervinho ve Bruno Peres için imza töreni düzenledi!

PERES: TAKIMIN SAVAŞÇISI OLACAĞIM

Başkanımıza, bize karşı gösterdiği güven için teşekkür ederim. Bu ailenin bir parçası olmak, benim için gurur verici bir durum. Sorumluluklarımın farkındayım. Saha içinde ve saha dışında her zaman bu takımın savaşçısı olacağım.

Peres'in alacağı ücret de belli oldu:

Bordo-mavililerle 3 yıllık sözleşme imzalayan Bruno Peres, Trabzonspor'dan 1.5 milyon Euro imza ücreti alacak. Ayrıca oyuncu her sezon için 1.2 milyon Euro garanti ücret alacak.

GERVINHO: SAHA İÇİNDE İŞİMİ YAPARAK KONUŞMAK İSTİYORUM

Ben konuşmayı çok seven biri değilim, saha içinde işimi yaparak konuşmayı istiyorum.

Parma kulübüne de teşekkür ederim, bana kolaylık sağladılar. Hem ben hem ailem herkes burada, herkes mutlu. Bu, başarılı olacağına inandığımız bir proje. Takıma inanıyorum, onların da bana yardımcı olacağını biliyorum.

Gervinho'nun ücreti belli oldu:

Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşmeye imza atan Gervinho, 1.3 milyon Euro imza parası alacak. Yıldız forvet her sezon için 1.5 milyon Euro garanti ücret alacak.

İşte Trabzonspor'un Gervinho ve Bruno Peres açıklaması:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına 2 transferi KAP'a bildirdi! Fırtına 2 transferi KAP'a bildirdi!
Trabzonspor'da Djaniny gelişmesi! Trabzonspor'da Djaniny gelişmesi!
Trabzonspor'da dev artış! 46 milyon TL... Trabzonspor'da dev artış! 46 milyon TL...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör