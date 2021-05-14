Trabzonspor Lewis Baker için bastırıyor! Chelsea ve transfer...
Spor Toto Süper Lig'de bu sezonu 4. olarak bitirmeyi garantileyen Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavililer Lewis Baker'ı tekrar kiralamak için Chelsea ile masaya oturdu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Konyaspor deplasmanında Trabzonspor'u öne geçiren golü atan Lewis Baker ile ilgili olarak daha önce, "Takımda kalmasını istiyorum" açıklamasını yapan teknik direktör Abdullah Avcı, İngiliz orta saha için yapılan görüşmeleri de yakından takip ediyor.
Sabah'ın haberine göre; Son haftalarda takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olan Baker'ın da Avcı ile görüşerek, "Siz benimle devam etmek istiyorsanız ben de takımda kalmak isterim" dediği öğrenildi.
Yönetimin de Chelsea ile 26 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak kiralama için görüşmeler yaptığı ifade edildi.
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