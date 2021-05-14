14 Mayıs 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Cornelius'a rest! Transfer görüşmeleri tıkandı

Trabzonspor gelecek sezona yeni bir golcüyle başlamak istiyor. Bordo mavililerin gündeminde olan ve görüşmelerini bir süredir sürdürdüğü Cornelius transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Kulübü Parma'nın ve oyuncunun fiyatı arttırması sebebiyle Trabzonspor rest çekti ve transfer müzakereleri tıkandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Cornelius'a rest! Transfer görüşmeleri tıkandı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

'ya 28 yaşındaki forvet için taksitler halinde 4 milyon euro'luk teklif sunulmuştu. ekibi bordo-mavililere cevap verdi ve rakamın biraz daha artırılmasını istedi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Cornelius'a rest! Transfer görüşmeleri tıkandı

Yönetim kurulu bu durumu kendi içerisinde değerlendirme kararı aldı. Ancak tek sorun bu değil. Tecrübeli futbolcunun menajeri de Karadeniz devinin kurmayları ile yaptığı görüşmede yüksek maaş talep etti.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Cornelius'a rest! Transfer görüşmeleri tıkandı

FARKLI TALİPLERİ VAR
Yapılan ilk görüşmelerde 'un teklifine sıcak baktıklarını ileten 1.93 boyundaki santrfor ile menajeri daha sonra ve 'dan farklı kulüpler devreye girince fiyat artırmaya çalıştı. Ancak bordo-mavili yönetim, 'un menajerine, "Üst limitimiz olan 1 milyon 500 bin euro'yu geçmeyeceğiz" yanıtını verdi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Cornelius'a rest! Transfer görüşmeleri tıkandı

Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hareketli bir şekilde devam etmesi bekleniyor. 'da küme düşen , 7 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonundan kurtulmak için 'un teklifine sıcak bakıyor. (Fotomaç)

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