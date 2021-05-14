Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Cornelius'a rest! Transfer görüşmeleri tıkandı
Trabzonspor gelecek sezona yeni bir golcüyle başlamak istiyor. Bordo mavililerin gündeminde olan ve görüşmelerini bir süredir sürdürdüğü Cornelius transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Kulübü Parma'nın ve oyuncunun fiyatı arttırması sebebiyle Trabzonspor rest çekti ve transfer müzakereleri tıkandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Yönetim kurulu bu durumu kendi içerisinde değerlendirme kararı aldı. Ancak tek sorun bu değil. Tecrübeli futbolcunun menajeri de Karadeniz devinin kurmayları ile yaptığı görüşmede yüksek maaş talep etti.
FARKLI TALİPLERİ VAR
Yapılan ilk görüşmelerde Trabzonspor'un teklifine sıcak baktıklarını ileten 1.93 boyundaki santrfor ile menajeri daha sonra Danimarka ve İtalya'dan farklı kulüpler devreye girince fiyat artırmaya çalıştı. Ancak bordo-mavili yönetim, Cornelius'un menajerine, "Üst limitimiz olan 1 milyon 500 bin euro'yu geçmeyeceğiz" yanıtını verdi.
Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hareketli bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Serie A'da küme düşen Parma, 7 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonundan kurtulmak için Trabzon'un teklifine sıcak bakıyor. (Fotomaç)
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