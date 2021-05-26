26 Mayıs 2021, Çarşamba
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır rekorları altüst etti!
Trabzonspor'da ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla değerine değer katan Uğurcan Çakır, 19 milyon Euro'luk değeriyle Türkiye’de gelmiş geçmiş en pahalı kaleci unvanının sahibi oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır değerine değer katmaya devam ediyor. Son 2 yılda inanılmaz bir grafik yakalayarak 4 Haziran'da 1.5 milyon euro olan piyasa değerini 25 Mayıs itibariyle 19 milyon euro'ya çıkardı. Türkiye'nin en değerli oyuncusu konumuna yerleşen 25 yaşındaki eldiven, dünyanın ise en iyisi 21. kalecisi olmayı başardı. Uğurcan, 16 milyon euro olan piyasa değerini 19 milyon euro'ya yükselerek gelmiş geçmiş en değerli kaleci oldu. (2014'te Muslera 18 milyon euro olmuştu.)
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