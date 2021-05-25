25 Mayıs 2021, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un anlaştığı Gervinho ve Bruno Peres şehre geldi! İmza tarihi...

Gervinho ve Bruno Peres Trabzon'a geldi! İşte ilk görüntüler
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 Giriş Tarihi: 25.05.2021

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak ve şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen , anlaşmaya vardığı ve 'yu özel uçakla şehre getirdi. İki yıldız ismin 26 Mayıs Çarşamba günü (yarın) yeni sezon formalarıyla birlikte imza atması planlanıyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurarak gerek Süper Lig'de gerekse Avrupa'da adından söz ettirmek isteyen , transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Bordo-mavili ekip, anlaşma sağladığı ve 'i şehre getirdi.

SÖZLEŞMEYİ YENİ FORMAYLA İMZALAYACAKLAR

İki yıldızın yeni sezon formalarıyla 26 Mayıs Çarşamba günü (yarın) resmi imzayı atması bekleniyor.

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

2 futbolcu önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardından da imza töreni yapılacak.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılacağı törende Gervinho ile 2, Peres'le de 3 yıllık resmi mukavele imzalanacak.

Gervinho ve Bruno Peres Trabzon'a geldi!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Onyekuru'nun menajerinden flaş hareket! Trabzonspor... Onyekuru'nun menajerinden flaş hareket! Trabzonspor...
Fırtına'ya dev stoper! Beşiktaş da talip olmuştu Fırtına'ya dev stoper! Beşiktaş da talip olmuştu
Gervinho ve Bruno Peres'in geliş saati belli oldu! Gervinho ve Bruno Peres'in geliş saati belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör