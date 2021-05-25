Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak ve şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor, anlaşmaya vardığı Bruno Peres ve Gervinho'yu özel uçakla şehre getirdi. İki yıldız ismin 26 Mayıs Çarşamba günü (yarın) yeni sezon formalarıyla birlikte imza atması planlanıyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurarak gerek Süper Lig'de gerekse Avrupa'da adından söz ettirmek isteyen Trabzonspor, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Bordo-mavili ekip, anlaşma sağladığı Gervinho ve Bruno Peres'i şehre getirdi.

SÖZLEŞMEYİ YENİ FORMAYLA İMZALAYACAKLAR

İki yıldızın yeni sezon formalarıyla 26 Mayıs Çarşamba günü (yarın) resmi imzayı atması bekleniyor.

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI

2 futbolcu önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Ardından da imza töreni yapılacak.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılacağı törende Gervinho ile 2, Peres'le de 3 yıllık resmi mukavele imzalanacak.

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