Hamsik'in ailesi ile konuşarak onları ikna etmesi ve bu transferin birkaç gün için olumlu sonuçması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu transfer için "Hamsik keşke gelse. Önemli bir isim. Tecrübesiyle bize çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Yönetimimiz gerekli girişleri yapıyor" demişti.



