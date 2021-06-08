08 Haziran 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Marek Hamsik imzayı atıyor! İşte anlaşma detayları

Son dakika Trabzonspor haberleri: Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor'da üçüncü imza an meselesi. Bordo-mavililer, Bruno Peres ve Gervinho'nun ardından bir başka yıldız oyuncu Marek Hamsik'i renklerine bağlamak için geri sayıma geçti. Bordo-mavili yönetimin anlaşma metni gönderdiği Slovak futbolcunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Marek Hamsik imzayı atıyor! İşte anlaşma detayları
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

Karadeniz devi, uzun süredir gündeminde yer alan orta saha oyuncusu transferinde de son aşamaya geldi. 'in takımı ile sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki oyuncu ile mali konularda anlaşan , 1-2 gün içerisinde bu transferi olumlu sonuçlandırmak istiyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Marek Hamsik imzayı atıyor! İşte anlaşma detayları

AVCI GELMESİNİ BEKLİYOR
Fotomaç'ın haberine göre; bordo-mavililerin, 1.5 milyon euro ücret, 600 bin euro imza parası, 250 bin euro şampiyonluk olmak üzere ilave çeşitli bonuslar şeklinde mali konularda Hamsik ile el sıkıştı. Mali anlamda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Tecrübeli futbolcunun ailesinin 'ye gelmeye pek sıcak bakmadığı vurgulanıyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Marek Hamsik imzayı atıyor! İşte anlaşma detayları

Hamsik'in ailesi ile konuşarak onları ikna etmesi ve bu transferin birkaç gün için olumlu sonuçması bekleniyor. Teknik direktör , bu transfer için "Hamsik keşke gelse. Önemli bir isim. Tecrübesiyle bize çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Yönetimimiz gerekli girişleri yapıyor" demişti.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Marek Hamsik imzayı atıyor! İşte anlaşma detayları

20 ADAM MİLYON EURO'LUK ADAM
Hamsik, 'nın takımında top koşturduktan sonra 2007'de 'ye transfer oldu. Napoli'nin simgesi haline gelen yıldız, daha sonra 20 milyon euro'ya bonservis bedeli ile ' ekibi Dalian'a satıldı. Ama burada fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta takımına imza attı. 33 yaşındaki Slovak orta saha, burada 6 maça çıktı, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.

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