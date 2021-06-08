Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Marek Hamsik imzayı atıyor! İşte anlaşma detayları
Son dakika Trabzonspor haberleri: Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor'da üçüncü imza an meselesi. Bordo-mavililer, Bruno Peres ve Gervinho'nun ardından bir başka yıldız oyuncu Marek Hamsik'i renklerine bağlamak için geri sayıma geçti. Bordo-mavili yönetimin anlaşma metni gönderdiği Slovak futbolcunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Karadeniz devi, uzun süredir gündeminde yer alan Slovakyalı orta saha oyuncusu Marek Hamsik transferinde de son aşamaya geldi. İsveç'in Göteborg takımı ile sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki oyuncu ile mali konularda anlaşan Trabzonspor, 1-2 gün içerisinde bu transferi olumlu sonuçlandırmak istiyor.
AVCI GELMESİNİ BEKLİYOR
Fotomaç'ın haberine göre; bordo-mavililerin, 1.5 milyon euro ücret, 600 bin euro imza parası, 250 bin euro şampiyonluk olmak üzere ilave çeşitli bonuslar şeklinde mali konularda Hamsik ile el sıkıştı. Mali anlamda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Tecrübeli futbolcunun ailesinin Türkiye'ye gelmeye pek sıcak bakmadığı vurgulanıyor.
Hamsik'in ailesi ile konuşarak onları ikna etmesi ve bu transferin birkaç gün için olumlu sonuçması bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu transfer için "Hamsik keşke gelse. Önemli bir isim. Tecrübesiyle bize çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Yönetimimiz gerekli girişleri yapıyor" demişti.
20 ADAM MİLYON EURO'LUK ADAM
Hamsik, İtalya'nın Brescia takımında top koşturduktan sonra 2007'de Napoli'ye transfer oldu. Napoli'nin simgesi haline gelen yıldız, daha sonra 20 milyon euro'ya bonservis bedeli ile Çin' ekibi Dalian'a satıldı. Ama burada fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta Göteborg takımına imza attı. 33 yaşındaki Slovak orta saha, burada 6 maça çıktı, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.
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