Son dakika transfer haberleri: Dünya yıldızı Trabzonspor'a önerildi! Abdullah Avcı...

Yönetim kurulu da teknik direktör Abdullah Avcı'ya görüşünü sordu. 1.83 boyundaki Slovak oyuncuya olumlu bakan başarılı hocanın son kararını vermediği ancak Fatih Karagümrüklü Biglia konusunda daha ısrarcı olduğu da öğrenildi. 35 yaşındaki Arjantili orta sahanın durumuna göre Hamsik için harekete geçilecek.