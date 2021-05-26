26 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Dünya yıldızı Trabzonspor'a önerildi! Abdullah Avcı...

Gelecek sezon hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, Gervinho ve Bruno Peres'le anlaşarak 2 yıldızı şehre getirmişti. Bordo-mavili ekibe menajerlerden bir dünya yıldızı önerisi geldi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Dünya yıldızı Trabzonspor'a önerildi! Abdullah Avcı...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

için hemen her gün yeni bir isim gündeme geliyor. Bu iddialardan birisini de Slovakya medyası duyurdu.

Son dakika transfer haberleri: Dünya yıldızı Trabzonspor'a önerildi! Abdullah Avcı...

Yapılan haberlerde, şu anda İsveç'in Göteborg takımında forma giyen Marek Hamsik'in ile görüştüğü ileri sürüldü. Haberin detayında, "Marek'ın, Göteborg ile sözleşmesi 30 Ağustos tarihinde sona eriyor. Orada kalmak istemiyor.

Son dakika transfer haberleri: Dünya yıldızı Trabzonspor'a önerildi! Abdullah Avcı...

Birçok takımla temasta ancak bunların içinde en ciddi olanı . Şartlarda anlaşma sağlanırsa yeni sezon kariyerine Türkiye'de devam edecek" bilgileri verildi. Bu haberin detaylarına da Fotomaç ulaştı.

Son dakika transfer haberleri: Dünya yıldızı Trabzonspor'a önerildi! Abdullah Avcı...

BIGLIA'YA GÖRE HAREKET EDİLECEK

Menajerler, tecrübeli bir orta saha arayan bordo-mavililerin kapısını çalarak Hamsik'i önerdi. 33 yaşındaki oyuncuyu 'a getirebileceklerini ileten menajerler, Karadeniz devinden bu transfer için ödeyebileceği rakamı istediler.

Son dakika transfer haberleri: Dünya yıldızı Trabzonspor'a önerildi! Abdullah Avcı...

Yönetim kurulu da teknik direktör 'ya görüşünü sordu. 1.83 boyundaki Slovak oyuncuya olumlu bakan başarılı hocanın son kararını vermediği ancak Fatih Karagümrüklü Biglia konusunda daha ısrarcı olduğu da öğrenildi. 35 yaşındaki Arjantili orta sahanın durumuna göre Hamsik için harekete geçilecek.

Son dakika transfer haberleri: Dünya yıldızı Trabzonspor'a önerildi! Abdullah Avcı...

ÇİN'DEN GÖTEBORG'A DÖNDÜ

Napolı'nin ardından Çin'e giden ancak burada fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta İsveç'in Göteborg takımına imza attı. 33 yaşındaki Slovak orta saha, burada 6 maça çıktı, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı

Son dakika transfer haberleri: Dünya yıldızı Trabzonspor'a önerildi! Abdullah Avcı...

20 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Hamsik, İtalya'nın Brescia takımında top koşturduktan sonra 2007'de Napoli'ye transfer oldu. Napoli'nin simgesi haline gelen Slovak yıldız, daha sonra 20 milyon euro'ya bonservis bedeli ile Çin'in Dalian Professional takımına satıldı.

Son dakika transfer haberleri: Dünya yıldızı Trabzonspor'a önerildi! Abdullah Avcı...

Kulüp kariyerinde 645 maça çıkan Hamsik, 139 gol atarken 104 de asist yaptı. 33 yaşındaki yıldız futbolcu, 134 kez formasını giydiği Slovak Milli Takımı ile de 26 kez fileleri sarstı.

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