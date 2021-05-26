26 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Bruno Peres ve Gervinho'yu KAP'a bildirdi!

Fırtına 2 transferi KAP'a bildirdi!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 Giriş Tarihi: 26.05.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren , ve ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. | Son dakika Trabzonspor haberleri ( haberi)

Kulübü, serbest statüdeki sol kanat oyuncusu ile sağ bek 'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını 'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres ile Gervais Lombe Yao Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Gervinho ve Bruno Peres Trabzon'a geldi! İşte ilk görüntüler haberin devamı

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