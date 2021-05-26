26 Mayıs 2021, Çarşamba
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Trabzonspor Kulübü, serbest statüdeki sol kanat oyuncusu Gervinho ile sağ bek Bruno Peres'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Bruno Peres ve Gervinho'yu KAP'a bildirdi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Bruno Peres ve Gervinho ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Kulübü, serbest statüdeki sol kanat oyuncusu Gervinho ile sağ bek Bruno Peres'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres ile Gervais Lombe Yao Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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