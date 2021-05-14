14 Mayıs 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan 2 genç yıldıza tam not! Resmi teklif sunulacak

2 genç yıldıza tam not! Resmi teklif sunulacak
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

gelecek sezon 'e damga vuracak bir kadro kurmak istiyor. mavililer yıldız oyuncuların yanı sıra potansiyeli yüksek genç isimleri de kadrosuna katacak. Trabzonspor'un bir süredir gündeminde olan 2 genç futbolcu için izleme komitesi tam not verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

'nın talip olduğu ve için çok olumlu raporlar verildiği ortaya çıktı. Her iki isim için hem futbolcu izleme komitesi hem de teknik ekip olumlu rapor sundu. 'nde bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan 20 yaşındaki Barış Alper Yılmaz için kulübünün 3 milyon euro gibi çok yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ve ile 'ın da teklif yaptığı ortaya çıktı. Yönetim, her iki kanadın yanı sıra forvette de oynayabilen Barış için yeni bir resmi teklif sunacak. 'daki performansı ile adından söz ettiren orta saha Emirhan Aydoğan için de "Rekabet getirir ve direkt katkı dahi sağlar" şeklinde rapor bulunduğu ve 'daki kongre sürecinin sonuçlanmasının ardından teklif sunulacağı vurgulandı. (Fotomaç)

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Barış Alper Yılmaz


Emirhan Aydoğan

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