Spor Toto Süper Lig'de 4. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Son dönemde devlerin radarında yer alan Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor'un gündemine geldi. Barış, bu sezon 33 maça çıkıp 8 gol ve 5 asist yaptı.

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'un Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 33 maça çıkıp 8 gol ve 5 asist yapan sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz harekete geçtiği ortaya çıktı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan 20 yaşındaki futbolcu için bordo-mavililerin teklif sunduğu belirlendi. Kulübüyle 2024 senesine kadar sözleşmesi bulunan Rize doğumlu oyuncu için Trabzonspor yönetiminin 5 milyon TL ödemeyi göze aldığı ifade ediliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000'de Rize'de dünyaya geldi. 2011 yılında Rize Özel İdare Spor'da futbol kariyerine başladı. Genç futbolcu 2017 yılına kadar burada forma giydikten sonra Ankara Demirspor'da profesiyonel oldu. Barış, 2020-2021 sezonunda Ankara Keçiören'e katıldı. Barış, bu sezon 33 maça çıkıp 8 gol ve 5 asist yaptı.

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