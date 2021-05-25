25 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Gervinho ve Bruno Peres'in geliş saati belli oldu!
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in sona ermesiyle transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Bruno Peres ve Parma'da forma giyen Gervinho'yu Türkiye'ye getiriyor. İki yıldızın geliş saati de belli oldu. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitiren Trabzonspor, gelecek sezon için kolları sıvadı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun açıkladığı gibi transferleri erken bitirerek kampa tam kadro girmek isteyen Fırtına, Gervinho ve Bruno Peres ile anlaşmaya varmıştı. İki yıldızın geliş saati de belli oldu.
Gervinho ve Bruno Peres saat 18.30'da Trabzon'da olacak.
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