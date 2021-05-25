25 Mayıs 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Gervinho ve Bruno Peres'in geliş saati belli oldu!

Gervinho ve Bruno Peres'in geliş saati belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 Giriş Tarihi: 25.05.2021

Son dakika transfer haberleri... 'in sona ermesiyle transfer çalışmalarına başlayan , İtalya Serie A takımlarından 'da forma giyen ve 'da forma giyen 'yu 'ye getiriyor. İki yıldızın geliş saati de belli oldu. İşte detaylar...

'i 4. sırada bitiren , gelecek sezon için kolları sıvadı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun açıkladığı gibi transferleri erken bitirerek kampa tam kadro girmek isteyen Fırtına, ve ile anlaşmaya varmıştı. İki yıldızın geliş saati de belli oldu.

Gervinho ve Bruno Peres saat 18.30'da Trabzon'da olacak.

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