Son dakika spor haberleri: Gervinho ve Bruno Peres'in geliş saati belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitiren Trabzonspor, gelecek sezon için kolları sıvadı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun açıkladığı gibi transferleri erken bitirerek kampa tam kadro girmek isteyen Fırtına, Gervinho ve Bruno Peres ile anlaşmaya varmıştı. İki yıldızın geliş saati de belli oldu.

Gervinho ve Bruno Peres saat 18.30'da Trabzon'da olacak.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ