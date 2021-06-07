Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un transfer listesinde olan Youssouf Sabaly Real Betis ile anlaştı!
Trabzonspor gelecek sezona Abdullah Avcı önderliğinde damga vurmak istiyor. Bordo mavililer transfer çalışmalarına erkenden başladı ve yıldız isimler için harekete geçti. Karadeniz Fırtınası, son olarak Bordeaux ile sözleşmesi biten Youssouf Sabaly'i gündemine almıştı. Ancak Senegalli oyuncudan Trabzonspor'a kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı iddia edilen 28 yaşındaki Senegalli sağ bek Youssouf Sabaly, Real Betis'le anlaşma sağladı. İspanyol basınından Estadio Deportvio'da yer alan habere göre Sabaly, Betis'e 3 yıllık imza atmak üzere Sevilla şehrine geldi. Oyuncunun geçtiğimiz hafta Barcelona'da sağlık kontrolüne girdiği bilgisi de paylaşıldı.
30 Haziran'da Bordeaux ile sözleşmesi sona erecek olan Youssouf Sabaly, kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediğini söylemişti. 28 yaşındaki Senegalli sağ bek, daha önce altyapısından yetiştiği Paris Saint-Germain ve Nantes'da forma giymişti.
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