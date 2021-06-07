07 Haziran 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un transfer listesinde olan Youssouf Sabaly Real Betis ile anlaştı!

Fırtına da istiyordu! Kötü haber geldi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

gelecek sezona önderliğinde damga vurmak istiyor. Bordo mavililer transfer çalışmalarına erkenden başladı ve yıldız isimler için harekete geçti. , son olarak Bordeaux ile sözleşmesi biten Youssouf Sabaly'i gündemine almıştı. Ancak Senegalli oyuncudan Trabzonspor'a kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'un transfer listesinde yer aldığı iddia edilen 28 yaşındaki Senegalli sağ bek Youssouf Sabaly, Real 'le anlaşma sağladı. basınından 'da yer alan habere göre Sabaly, Betis'e 3 yıllık imza atmak üzere şehrine geldi. Oyuncunun geçtiğimiz hafta 'da sağlık kontrolüne girdiği bilgisi de paylaşıldı.

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30 Haziran'da Bordeaux ile sözleşmesi sona erecek olan Youssouf Sabaly, kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediğini söylemişti. 28 yaşındaki Senegalli sağ bek, daha önce altyapısından yetiştiği Paris Saint-Germain ve 'da forma giymişti.

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