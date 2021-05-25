Son dakika transfer haberi: Marek Hamsik bombası! Ayrılık kararı ve Türkiye...
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da gündeme bomba bir isim geldi. Slovakya basının haberine göre Göteborg ile sözleşme uzatmama kararı alan Marek Hamsik, bordo-mavililere transfer olabilir. İşte detaylar... (TS spor haberleri)
Trabzonspor için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bu iddialardan birisi de Slovakya medyasından geldi.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, şu anda İsveç'in Göteborg takımında forma giyen Marek Hamsik'in Trabzonspor ile görüştüğü ileri sürüldü. Slovakya medyası haberin detayında ise, "Marek'ın, Göteborg ile sözleşmesi 30 Ağustos'ta sona eriyor. Orada kalmak istemiyor" ifadelerine yer verildi.
Birçok takımla temasta ancak bunların içinde en ciddi olanı Trabzonspor. Şartlarda anlaşma sağlanırsa yeni sezon kariyerine Türkiye'de devam edecek bilgileri verildi. Napoli'nin ardından Çin'e giden ancak burada fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta İsveç'in Göteborg takımına imza attı. 33 yaşındaki Slovak orta saha, burada 6 maça çıktı, 1 gol attı 1 de asist yaptı.
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