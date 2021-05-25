25 Mayıs 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Marek Hamsik bombası! Ayrılık kararı ve Türkiye...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da gündeme bomba bir isim geldi. Slovakya basının haberine göre Göteborg ile sözleşme uzatmama kararı alan Marek Hamsik, bordo-mavililere transfer olabilir. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Marek Hamsik bombası! Ayrılık kararı ve Türkiye...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 Giriş Tarihi: 25.05.2021

için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bu iddialardan birisi de medyasından geldi.

Son dakika transfer haberi: Marek Hamsik bombası! Ayrılık kararı ve Türkiye...

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, şu anda İsveç'in takımında forma giyen 'in ile görüştüğü ileri sürüldü. medyası haberin detayında ise, "Marek'ın, Göteborg ile sözleşmesi 30 Ağustos'ta sona eriyor. Orada kalmak istemiyor" ifadelerine yer verildi.

Son dakika transfer haberi: Marek Hamsik bombası! Ayrılık kararı ve Türkiye...

Birçok takımla temasta ancak bunların içinde en ciddi olanı . Şartlarda anlaşma sağlanırsa yeni sezon kariyerine Türkiye'de devam edecek bilgileri verildi. Napoli'nin ardından Çin'e giden ancak burada fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta İsveç'in takımına imza attı. 33 yaşındaki Slovak orta saha, burada 6 maça çıktı, 1 gol attı 1 de asist yaptı.

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