Birçok takımla temasta ancak bunların içinde en ciddi olanı Trabzonspor. Şartlarda anlaşma sağlanırsa yeni sezon kariyerine Türkiye'de devam edecek bilgileri verildi. Napoli'nin ardından Çin'e giden ancak burada fazla kalmayan Hamsik, 8 Mart'ta İsveç'in Göteborg takımına imza attı. 33 yaşındaki Slovak orta saha, burada 6 maça çıktı, 1 gol attı 1 de asist yaptı.

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