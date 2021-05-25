Son dakika spor haberi: Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş hamle! Trabzonspor...
Galatasaray ile kiralık olan sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru'nun geleceği merak konusu. Satın alma opsiyonu bulunan ancak sarı kırmızılı kulüp tarafından herhangi bir girişimin bulunmaması, Nijeryalı oyuncunun menajerini harekete geçirdi. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Trabzonspor ile flaş bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi, iki ismin transferini bitirmek için harekete geçti.
Bordo-mavililer gelecek sezonun hücum hattını şekillendirmek için birçok isim ile temas halinde.
BRUNO PERES VE GERVINHO TAMAM
Roma'dan Bruno Peres ve Parma'dan Gervinho ile anlaşma sağlayan bordo-mavililere sürpriz bir transfer önerisi geldi.
Galatasaray ile kiralık sözleşmesi biten futbolcu Fırtına'ya önerildi. İşte detaylar...
A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in aktardığı son dakika bilgisine göre Galatasaray'da sezonu kiralık olarak tamamlayan Onyekuru bordo-mavili kulübe önerildi.
Trabzonspor cephesinden Onyekuru'nun menajerine henüz yanıt verilmedi.
Transferin gerçekleştirilmesi için Avcı'nın kararı bekleniyor.
Devre arasında Galatasaray'a katılan yıldız futbolcu çıktığı 14 karşılaşmada takımına 5 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Nijeryalı futbolcunun kulübü Monaco ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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