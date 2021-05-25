25 Mayıs 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş hamle! Trabzonspor...

Galatasaray ile kiralık olan sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru'nun geleceği merak konusu. Satın alma opsiyonu bulunan ancak sarı kırmızılı kulüp tarafından herhangi bir girişimin bulunmaması, Nijeryalı oyuncunun menajerini harekete geçirdi. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri Trabzonspor ile flaş bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika spor haberi: Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş hamle! Trabzonspor...
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

'i 4. sırada tamamlayan 'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika spor haberi: Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş hamle! Trabzonspor...

Gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvayan yönetimi, iki ismin transferini bitirmek için harekete geçti.

Son dakika spor haberi: Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş hamle! Trabzonspor...

Bordo-mavililer gelecek sezonun hücum hattını şekillendirmek için birçok isim ile temas halinde.

Son dakika spor haberi: Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş hamle! Trabzonspor...

BRUNO PERES VE GERVINHO TAMAM

'dan ve 'dan ile anlaşma sağlayan bordo-mavililere sürpriz bir transfer önerisi geldi.

Son dakika spor haberi: Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş hamle! Trabzonspor...

ile kiralık sözleşmesi biten futbolcu 'ya önerildi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş hamle! Trabzonspor...

muhabiri 'in aktardığı son dakika bilgisine göre 'da sezonu kiralık olarak tamamlayan bordo-mavili kulübe önerildi.

Son dakika spor haberi: Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş hamle! Trabzonspor...

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen 'da ile ilgili son kararı Avcı verecek.

Son dakika spor haberi: Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş hamle! Trabzonspor...

cephesinden 'nun menajerine henüz yanıt verilmedi.

Son dakika spor haberi: Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş hamle! Trabzonspor...

Transferin gerçekleştirilmesi için Avcı'nın kararı bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş hamle! Trabzonspor...

Devre arasında 'a katılan yıldız futbolcu çıktığı 14 karşılaşmada takımına 5 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Son dakika spor haberi: Henry Onyekuru'nun menajerinden flaş hamle! Trabzonspor...

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Nijeryalı futbolcunun kulübü Monaco ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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