25 Mayıs 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Beşiktaş'ın ardından Alioune Ndiaye'ye talip oldu

Fırtına'ya dev stoper! Beşiktaş da talip olmuştu
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 Giriş Tarihi: 25.05.2021

Son dakika spor haberleri: . Lig ekiplerinden 'da forma giyen ile ilgili flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. 23 yaşındaki stoper için 'ın ardından 'da devreye girdi. İşte bu iddianın detayları... ( haberleri)

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan , kadrosunda büyük ölçüde değişime gitmeyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, takımın iskeletini korumak isterken, stoper, bek, kanat ve forvet bölgelerine nokta atışı transferler yapmanın peşinde.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, . Lig ekiplerinden 'nın formasını giyen Ndiaye'yi gündemine almıştı. basınına yansıyan haberlere göre bu transferde ve Hatayspor, Beşiktaş'a rakip oldu.

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki stoper, bu sezon 23 karşılaşmada forma giydi.

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