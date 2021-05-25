Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Beşiktaş'ın ardından Alioune Ndiaye'ye talip oldu
Son dakika spor haberleri: Ukrayna 1. Lig ekiplerinden Vorskla'da forma giyen Pape Alioune Ndiaye ile ilgili flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. 23 yaşındaki stoper için Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'da devreye girdi. İşte bu iddianın detayları... (TS spor haberleri)
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kadrosunda büyük ölçüde değişime gitmeyecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, takımın iskeletini korumak isterken, stoper, bek, kanat ve forvet bölgelerine nokta atışı transferler yapmanın peşinde.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ukrayna 1. Lig ekiplerinden Vorskla'nın formasını giyen Ndiaye'yi gündemine almıştı. Fransız basınına yansıyan haberlere göre bu transferde Trabzonspor ve Hatayspor, Beşiktaş'a rakip oldu.
Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki stoper, bu sezon 23 karşılaşmada forma giydi.
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