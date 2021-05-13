13 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan transfer kararı! Edgar ve Vitor Hugo...

Transferde karar verildi! Edgar ve Vitor Hugo...
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

Yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurup şampiyonluk hedefleyen , savunmanın vazgeçilmez isimleri Edgar ve Vitor Hugo'ya gelen teklifleri anında reddediyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Sezon sonu yaklaştıkça bazı oyuncularına teklifler gelmeye başlayan yönetimi, harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavililer, 27 yaşındaki Edgar ve partneri 29 yaşındaki Brezilyalı Hugo'nun menajerine, "Teklif getirmeyin. İkisi de satılmayacak" uyarısı yaptı. Ancak yine de nabız yoklamak isteyenlerin çıktığı belirtiliyor. Yönetim ise anında ret yanıtını veriyor. Gelecek sezon kadro iskeletini savunmada bu oyuncular üzerinden kurmayı amaçlayan teknik ekibin yönetimden en önemli taleplerinden birinin, " hattı korunmalı" olduğu da öğrenildi. Bu arada devinin kurmayları Edgar'ın opsiyon hakkını kullanarak sözleşmesini bir sene uzatacak.

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