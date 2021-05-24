24 Mayıs 2021, Pazartesi

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Trabzonspor transferde Cornelius'un alternatifini hazırladı: Carlos Bacca

Alternatifi hazır! Cornelius olmazsa...
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Giriş Tarihi: 24.05.2021

Gelecek sezon bol rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen 'da rota Andreas Cornelius'a çevrilmişti. Fırtına Danimarkalı yıldızı renklerine bağlayamaması halinde ibresini 'ya çevirecek. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

, Andreas Cornelius'tan gelecek haberi bekliyor. Parma'ya yapılan 3.5 milyon euro'luk teklifi İtalyan ekibi kabul etmeye yakın. Ancak Danimarkalı forvet bonuslarla birlikte 1.8 milyon euro'yu bulan rakama henüz "Evet" demedi. Fotomaç'ın haberine göre; Eğer Cornelius transferi gerçekleşmezse Fırtına, menajerler tarafından kendilerine önerilen için harekete geçecek. 34 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu kalitesi ve kalibresiyle büyük bir isim.

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