Trabzonspor transferde Cornelius'un alternatifini hazırladı: Carlos Bacca

Gelecek sezon bol rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da rota Andreas Cornelius'a çevrilmişti. Fırtına Danimarkalı yıldızı renklerine bağlayamaması halinde ibresini Carlos Bacca'ya çevirecek. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Andreas Cornelius'tan gelecek haberi bekliyor. Parma'ya yapılan 3.5 milyon euro'luk teklifi İtalyan ekibi kabul etmeye yakın. Ancak Danimarkalı forvet bonuslarla birlikte 1.8 milyon euro'yu bulan rakama henüz "Evet" demedi. Fotomaç'ın haberine göre; Eğer Cornelius transferi gerçekleşmezse Fırtına, menajerler tarafından kendilerine önerilen Carlos Bacca için harekete geçecek. 34 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu kalitesi ve kalibresiyle büyük bir isim.

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