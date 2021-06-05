05 Haziran 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Salih Uçan kararını verdi! | BJK, GS, TS haberleri

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla başarılı bir sezon geçiren Salih Uçan'a Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un talip olduğu biliniyordu. 27 yaşındaki yıldız son kararını verdi ve imza atmaya hazırlanıyor. İşte transferin detayları... | Son dakika transfer haberleri (BJK GS TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Salih Uçan kararını verdi! | BJK, GS, TS haberleri
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 Giriş Tarihi: 05.06.2021

ile 2020-21 sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan, , ve gibi takımların peşinde olduğu , geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Salih Uçan kararını verdi! | BJK, GS, TS haberleri

İŞTE YENİ ADRESİ

'ın haberine göre; ekiplerinden 'un başarılı bir sezon geçirmesinde başrol oynayan isimlerden biri olan 'ın yeni adresi netleşti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Salih Uçan kararını verdi! | BJK, GS, TS haberleri

Ortaya koyduğu futbolla devlerin radarına giren milli futbolcu, ve 'un teklifine rağmen 'ı tercih etti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Salih Uçan kararını verdi! | BJK, GS, TS haberleri

BEŞİKTAŞ'A İMZA ATACAK

Aytemiz ile sözleşmesi haziran ayının sonunda bitecek olan , 'a imza atmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Salih Uçan kararını verdi! | BJK, GS, TS haberleri

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ ANCAK...

-beyazlılarla prensip anlaşmasına vardıktan sonra devreye girse de 27 yaşındaki orta sahanın kararı değişmedi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Salih Uçan kararını verdi! | BJK, GS, TS haberleri

NE KADAR KAZANACAK?

3 yıllık mukavele yapılacak olan tecrübeli futbolcu, bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Salih Uçan kararını verdi! | BJK, GS, TS haberleri

BESAR GUDJUFİ GELECEK HAFTA

'ın ilk anlaşmaya vardığı isim olan Belasica takımından 17 yaşındaki Besar Gudjufi'nin de gelecek hafta resmen açılanması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Salih Uçan kararını verdi! | BJK, GS, TS haberleri

SERGEN YALÇIN'IN SÖZLEŞMESİ YENİLENECEK

-beyazlılara rüya gibi bir sezon yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın'ın biten sözleşmesi pazartesi ya da salı günü yapılacak yüz yüze görüşmenin ardından yenilenecek.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Salih Uçan kararını verdi! | BJK, GS, TS haberleri

3 YILLIK SÖZLEŞME

Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın yer alacağı toplantıda Sergen Hoca'ya bonuslarla birlikte sezon başına 20 milyon TL'yi bulan 3 yıllık sözleşme teklif edilecek.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözdesi Salih Uçan kararını verdi! | BJK, GS, TS haberleri

Görüşmede gelecek sezonun gidecek ve kalacak isimleri de konuşularak kadro planlaması yapılacak.

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