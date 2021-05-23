23 Mayıs 2021, Pazar

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Trabzonspor'un anlaştığı Fode Koita bireysel çalışıyor!

Koita bireysel çalışıyor!
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Fode Koita ile prensip anlaşmasına varmıştı. Gineli yıldız, çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Kasımpaşa'dan ayrılan Fode Koita gelecek sezon forması giyecek. 30 yaşındaki futbolcu ilk 11 değil daha çok rotasyon oyuncusu olarak düşünülüyor. Ancak Gineli futbolcu şimdiden çalışmalarına başladı. Hedefi çok istediği bordo-mavili formayı bir an önce giyerek golleri sıralamak. Bunun için de bireysel idmanlarına başladı.

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