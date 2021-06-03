03 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu TFF'ye tepki gösterdi

Ağaoğlu ve Çebi'den tepki! Federasyonun bu kararı...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

Son dakika spor haberleri: Başkanı ve Başkanı açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu ve yapmış oldukları değerlendirmede federasyonun yabancı kuralı alırken hiç bir kulübe danışmamasına tepki gösterdi. (- haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulunuyor. <>

ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLIKLARI

"Türk futbolundaki her türlü sorunun tartışıldığı yer, . Bugün de o toplantılardan birini gerçekleştirdik. Dün yapılan, bizim de tam olarak teyitlerimiz alınmadan yapılmış bir açıklama vardı.
Yabancı adedinin 8+6 şeklinde. Bir de ligden düşme, çıkma sayısının açıklandığı bir açıklama gördük dün. Bu toplantı o yüzden yapıldı.
Kulüpler olarak, pazartesi saat 14.00'te bir toplantı yapacağız. TFF de sağ olsun bizi o gün dinleyecek ve belki de aldıkları kararları gözden geçirebileceklerini düşünüyoruz. Transfer limitlerinde hoşgörü beklediğimizi ilettik.
Yayıncı kuruluşun indirim talepleri bizi zor durumda bırakıyor. "

AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLIKLARI

"Yabancı sınırı hakkında neden böyle bir karar alındığını bilmiyoruz. Geliştiremeyeceğimiz oyuncuyu getirmek doğru olmaz. Bu yüzden oluşturulmalı. Rekabet ortamı olmadan yabancı sınırı getirmek doğru olmaz. 550 milyon Dolar olan yayın geliri, 220 milyon Dolara düştü."

Ağaoğlu ve Çebi açıklamalarda bulundu açıklamalarda bulundu

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Adı Marsilya ile geçiyordu! Flaş transfer cevabı... Adı Marsilya ile geçiyordu! Flaş transfer cevabı...
Kartal'a Hırvat 10 numara! Kartal'a Hırvat 10 numara!
Beşiktaş resmi teklifini iletti! Süper Lig ekibinden... Beşiktaş resmi teklifini iletti! Süper Lig ekibinden...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör