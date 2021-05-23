23 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Marlon kalıyor mu? Trabzonspor'dan ayrıldı ama...

Marlon kalıyor mu?
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.05.2021

geçtiğimiz sezon satın alma opsiyonula birlikte kiraladığı 'un opsiyon hakkını kullanmamıştı. Brezilyalı futbolcu, 'de kalabilir. İşte detaylar...

Karadeniz ekibi, sol beki 'un opsiyonunu kullanmamıştı. Brezilyalı futbolcu, 'dan ayrıldı ancak yine de Türkiye'de kalabilir. Marlon ile , ve yakından ilgileniyor. Fransa'dan da Saint Etienne'in 23 yaşındaki oyuncuyu radarına aldığı kaydedildi.

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