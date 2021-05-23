23 Mayıs 2021, Pazar
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Marlon kalıyor mu? Trabzonspor'dan ayrıldı ama...
Trabzonspor geçtiğimiz sezon satın alma opsiyonula birlikte kiraladığı Marlon'un opsiyon hakkını kullanmamıştı. Brezilyalı futbolcu, Süper Lig'de kalabilir. İşte detaylar...
Karadeniz ekibi, sol beki Marlon'un opsiyonunu kullanmamıştı. Brezilyalı futbolcu, Trabzonspor'dan ayrıldı ancak yine de Türkiye'de kalabilir. Marlon ile Hatayspor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor yakından ilgileniyor. Fransa'dan da Saint Etienne'in 23 yaşındaki oyuncuyu radarına aldığı kaydedildi.
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