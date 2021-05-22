22 Mayıs 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un istediği Papy Djilobodji dudak uçuklattı

Fırtına'nın istediği Djilobodji dudak uçuklattı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.05.2021

'i 4. sırada tamamlayan , transfer çalışmalarına başladı. Kadrosuna deneyimli bir stoper takviyesi yapmak isteyen bordo mavililer, gündemine ile sözleşmesi biten 'yi aldı. Ancak Senegalli oyuncunun istediği ücret dudak uçuklattı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberi ( haberi)

ekibinde geçen sezon 900 bin Euro (9 milyon TL) kazanan 32 yaşındaki stoperin kulübüyle sözleşmesi sona erdi.

Fanatik'te yer alan habere göre, onservisi elinde olan Senegalli savunmacının, kendisine talip olan takımlardan benzer seviyede bir maaş istediği öğrenildi.

'un as stoperleri 1.3 milyon Euro alırken, ise geride bıraktığımız sezon 750 bin Euro'ya oynadı.

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