22 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un istediği Papy Djilobodji dudak uçuklattı
Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına başladı. Kadrosuna deneyimli bir stoper takviyesi yapmak isteyen bordo mavililer, gündemine Gaziantep FK ile sözleşmesi biten Papy Djilobodji'yi aldı. Ancak Senegalli oyuncunun istediği ücret dudak uçuklattı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberi (TS spor haberi)
Güneydoğu ekibinde geçen sezon 900 bin Euro (9 milyon TL) kazanan 32 yaşındaki stoperin kulübüyle sözleşmesi sona erdi.
Fanatik'te yer alan habere göre, onservisi elinde olan Senegalli savunmacının, kendisine talip olan takımlardan benzer seviyede bir maaş istediği öğrenildi.
Trabzonspor'un as stoperleri Vitor Hugo 1.3 milyon Euro alırken, Edgar ise geride bıraktığımız sezon 750 bin Euro'ya oynadı.
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