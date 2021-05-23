23 Mayıs 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor 2 yıldızı Türkiye'ye getiriyor!

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi anlaşma sağladığı 2 yıldızın transferini resmen açıklamaya hazırlanıyor. Fırtına, anlaşmaya vardığı 2 oyuncuyu özel uçakla Trabzon'a getirecek. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor 2 yıldızı Türkiye'ye getiriyor!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 Giriş Tarihi: 23.05.2021

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeye hazırlanan 'da, prensip anlaşması sağlanan yıldız futbolcu ve sağ bek hafta içi 'a gelecek.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor 2 yıldızı Türkiye'ye getiriyor!

TRANSFER ÇALIŞAMALARI SERIE A'DA SÜRÜYOR

Hücum bölgesine 33 yaşındaki 'yu alarak önemli bir ismi kadrona katan yönetimi, sağ bek mevkisini de Brezilyalı oyuncu 'e emanet edecek.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor 2 yıldızı Türkiye'ye getiriyor!

İtalya takımları 'dan 'yu, 'dan ise 'i kadrosuna katacak bordo mavililer, Parma'nın Danimarkalı oyuncusu için ise çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor 2 yıldızı Türkiye'ye getiriyor!

GERVINHO VE PERES ÖZEL UÇAKLA TRABZON'A

ile 2024, ile ise 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak , bu hafta içi iki yıldızı özel uçakla 'a getirecek.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor 2 yıldızı Türkiye'ye getiriyor!

Sağlık kontrollerinin ardından ve içim imza töreni düzenlenecek.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor 2 yıldızı Türkiye'ye getiriyor!

Teknik Direktör 'nın da yapılan transferlerden memnun olduğu öğrenildi.

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