Son dakika transfer haberi: Trabzonspor 2 yıldızı Türkiye'ye getiriyor!
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi anlaşma sağladığı 2 yıldızın transferini resmen açıklamaya hazırlanıyor. Fırtına, anlaşmaya vardığı 2 oyuncuyu özel uçakla Trabzon'a getirecek. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeye hazırlanan Trabzonspor'da, prensip anlaşması sağlanan yıldız futbolcu Gervinho ve sağ bek Bruno Peres hafta içi Trabzon'a gelecek.
TRANSFER ÇALIŞAMALARI SERIE A'DA SÜRÜYOR
Hücum bölgesine 33 yaşındaki Gervinho'yu alarak önemli bir ismi kadrona katan Trabzonspor yönetimi, sağ bek mevkisini de Brezilyalı oyuncu Bruno Perez'e emanet edecek.
GERVINHO VE PERES ÖZEL UÇAKLA TRABZON'A
Bruno Peres ile 2024, Gervinho ile ise 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak Trabzonspor, bu hafta içi iki yıldızı özel uçakla Trabzon'a getirecek.
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da yapılan transferlerden memnun olduğu öğrenildi.
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