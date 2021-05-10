10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor Konyaspor maçı için Konya'ya gitti
Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü İttifak Holding Konyaspor deplasmanına konuk olacak Trabzonspor, Konya'ya gitti.
Trabzonspor, Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra THY'ye ait özel uçakla Konya'ya hareket etti.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen, Flavio, Djaniny ile kart cezalısı Berat Özdemir, kadroda yer almadı. Hakan Yeşil, Ahmetcan Kaplan gibi genç oyuncular kafileye dahil edildi.
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