10 Mayıs 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Konyaspor maçı için Konya'ya gitti

Trabzonspor Konya'ya gitti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.05.2021

Son dakika haberleri... Spor Toto 'in 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü deplasmanına konuk olacak Trabzonspor, 'ya gitti.

, 'in 41. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maç için 'ya gitti.

'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra 'ye ait özel uçakla Konya'ya hareket etti.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan , , ile kart cezalısı , kadroda yer almadı. , gibi genç oyuncular kafileye dahil edildi.



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