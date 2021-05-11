11 Mayıs 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'de Lille yolcusu! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ardından...

Abdülkadir sezon sonu yolcu! İşte o takım...
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

'un yıldız oyuncularından 'ün geleceği merak konusu. Milli futbolcunun bordo mavili takımdan ayrılması beklenirken, 'dan bir çok önemli kulübün de devrede olduğu biliniyor. Adaylardan en güçlüsü ise ekiplerinden Lille. Kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik gibi milli oyuncularımızı bulunduran Lille, Türk futbolcular listesine bir yenisini daha eklemek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

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Daha önce 'da forma giyen Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'yı transfer eden ayrıca Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı da kadrosunda barındıran temsilcisi, Fırtına'nın genç yıldızını da istiyor. Öneriyi Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın yaptığı öğrenildi. İki ismin, Lille kulübünün idarecilerine Abdülkadir Ömür'ün yeteneklerini övdüğü ve 'Türk Messi' lakabıyla anıldığını belirttiler.

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İki yıldız oyuncusunun önerisi üzerine Lille'in de Abdülkadir Ömür için nabız yokladığı öğrenildi. Sezon sonunda sürpriz bir teklif gelebilir.

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