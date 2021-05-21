Trabzonspor'un en değerli oyuncularından birisi olan Uğurcan Çakır'ın, bu sezon takımdan ayrılması söz konusu olabilir. Bordo mavililer milli kaleciyi takımda tutmak isterken, bir yandan gelecek transferler için de bir rota belirledi. İşte Trabzonspor'un Uğurcan için istediği rakam... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

16 milyon euro'luk piyasa değeri ile şu anda Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın talipleri her geçen gün artıyor. Yönetim, istenilen rakamlarda teklif gelmemesi durumunda bu transfere onay vermeyecek. Milli kalecinin en iyi teklif ile en iyi kulübe gitmesini hedefleyen ve oyuncu ile de bu konuda kariyer planlaması yapan bordo-mavili yönetim, başarılı eldiven için taban fiyatı 20 milyon euro olarak belirledi. Trabzonspor, ayrıca Uğurcan Çakır'ın sonraki satışından da yüzde 25'lik bir pay beklentisinde.

INTER TOTTENHAM VE LILLE

Uğurcan Çakır transferinde en ilgili olan kulüplerin ise İtalya Serie A ekiplerinden İnter, İngiltere Premier Lig'den Tottenham ile Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille olduğu öğrenildi. Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik de Lille'de forma giyiyor. (Fotomaç)

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