21 Mayıs 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Uğurcan Çakır'ın bedelini belirledi! İşte o rakam...

Uğurcan için servet! İşte o rakam...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.05.2021

Trabzonspor'un en değerli oyuncularından birisi olan Uğurcan Çakır'ın, bu sezon takımdan ayrılması söz konusu olabilir. Bordo mavililer milli kaleciyi takımda tutmak isterken, bir yandan gelecek transferler için de bir rota belirledi. İşte Trabzonspor'un Uğurcan için istediği rakam... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

16 milyon euro'luk piyasa değeri ile şu anda Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın talipleri her geçen gün artıyor. Yönetim, istenilen rakamlarda teklif gelmemesi durumunda bu transfere onay vermeyecek. Milli kalecinin en iyi teklif ile en iyi kulübe gitmesini hedefleyen ve oyuncu ile de bu konuda kariyer planlaması yapan bordo-mavili yönetim, başarılı eldiven için taban fiyatı 20 milyon euro olarak belirledi. Trabzonspor, ayrıca Uğurcan Çakır'ın sonraki satışından da yüzde 25'lik bir pay beklentisinde.

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman transferde karşı karşıya! İşte o yıldız...

INTER TOTTENHAM VE LILLE

Uğurcan Çakır transferinde en ilgili olan kulüplerin ise İtalya Serie A ekiplerinden İnter, İngiltere Premier Lig'den Tottenham ile ekiplerinden olduğu öğrenildi. Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik de Lille'de forma giyiyor. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'dan Meling harekatı! İşte istenen rakam... Fırtına'dan Meling harekatı! İşte istenen rakam...
Koita sesleri! İşte duyurulacağı tarih... Koita sesleri! İşte duyurulacağı tarih...
Trabzonspor Cornelius'ta ısrarcı! İşte yeni plan... Trabzonspor Cornelius'ta ısrarcı! İşte yeni plan...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör