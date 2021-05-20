20 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman transferde karşı karşıya! İşte o yıldız...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından gözler transfere çevrildi. Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezona damga vuracak bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına da hızlı başladı. Öte yandan Başakşehir'de ise bu sezon tam bir hayal kırıklığıydı. Aykut Kocaman önderliğinde gelecek sezona hazırlanan lacivert beyazlılar ile Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman transferde karşı karşıya! İşte o yıldız...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 Giriş Tarihi: 20.05.2021

'de 'nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçen ve 17. sıradan 4. sıraya kadar yükselip ligi de 4. sırada tamamlayan transfer çalışmalarına başladı.

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman transferde karşı karşıya! İşte o yıldız...

Bordo-mavililer gelecek sezon 'de şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için girişimlerini sıklaştırdı.

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman transferde karşı karşıya! İşte o yıldız...

basınında yer alan habere göre , forması giyen 10 numara ile ilgileniyor.

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman transferde karşı karşıya! İşte o yıldız...

BONSERVİSİNİ AÇIKLADILAR

Tanase için yapılan açıklamada yıldız futbolcunun bonservisinin 5 milyon Euro olduğu açıklandı.

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman transferde karşı karşıya! İşte o yıldız...

Ayrıca Tanase için , , , Al Hilal, gibi takımların da devrede olduğu iddia edildi.

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman transferde karşı karşıya! İşte o yıldız...

FLORIN TANASE KİMDİR?

ekiplerinden 'de forma giyen 26 yaşındaki , prefesyonel kariyerine takımında başladı.

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman transferde karşı karşıya! İşte o yıldız...

Tanase 2016 yılında takımına 1.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Transfermarkt'e göre 'nin güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

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