Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman transferde karşı karşıya! İşte o yıldız...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından gözler transfere çevrildi. Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezona damga vuracak bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına da hızlı başladı. Öte yandan Başakşehir'de ise bu sezon tam bir hayal kırıklığıydı. Aykut Kocaman önderliğinde gelecek sezona hazırlanan lacivert beyazlılar ile Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçen ve 17. sıradan 4. sıraya kadar yükselip ligi de 4. sırada tamamlayan Trabzonspor transfer çalışmalarına başladı.

Bordo-mavililer gelecek sezon Süper lig'de şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için girişimlerini sıklaştırdı.

Romanya basınında yer alan habere göre Fırtına, FCSB forması giyen 10 numara Florin Tanase ile ilgileniyor.

BONSERVİSİNİ AÇIKLADILAR Tanase için yapılan açıklamada yıldız futbolcunun bonservisinin 5 milyon Euro olduğu açıklandı.

Ayrıca Tanase için Başakşehir, Anderlecht, Marsilya, Al Hilal, New York city gibi takımların da devrede olduğu iddia edildi.