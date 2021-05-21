Son dakika spor haberi: Trabzonspor Meling ile görüşmelere başladı! İşte istenen rakam...
Trabzonspor Abdullah Avcı önderliğinde tranfer çalışmalarını hızlandırdı. Roma'nın sağ beki Peres ile anlaşan bordo mavililer, sol bek için ise Fransa Ligue 1'e veda eden Nimes'ten Meling'i radara aldı. Bordo-mavililer, 1.5 milyon euro'luk bir rakamla kapıyı çalarken, Fransız ekibinin 3 milyon euro istediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Roma'nın sağ beki Peres ile anlaşan Trabzonspor, sol bek için de çalışmaları hızlandırdı. Nimes'in Ligue 1'den düşmesinin kesinleşmesinin ardından Meling için pazarlıklar başladı. Bordo-mavililer, 1.5 milyon euro'luk bir rakamla kapıyı çalarken, Fransız ekibinin 3 milyon euro istediği öğrenildi. Ancak bu rakamın aşağıya çekilme ihtimali çok yüksek. Çünkü Nimes küme düştü ve Norveçli savunmacı takımda kalmayı düşünmüyor. Sörloth ve Trondsen'in Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Meling, geçen sezon başında da Fırtına'nın radarındaydı. 25 lig maçında 2 gol, 3 asistlik performans gösteren 26 yaşındaki Viking için şartlar zorlanacak. Bonservis pazarlığında çözüm bulunmazsa, opsiyonlu kiralama formülü devreye sokulacak. (Fotomaç)
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