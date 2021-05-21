21 Mayıs 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Nwakaeme kararı!

Fırtına Nwakaeme kararı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'un yıldız isimlerinden Nwakaeme ile teknik direktör bir görüşme gerçekleştirdi. Avcı, tecrübeli oyuncuya ayrıldığı takdirde kaptanlık bandını teslim edecek. ( haberleri)

'un yıldız futbolcusu , teknik direktör 'nın en güvendiği isimlerin başında geliyor. Bordo-mavililerin hücum organizasyonlarında önemli rolü bulunan 31 yaşındaki yıldız, önümüzdeki sezon Trabzonspor'daki 4. yılına girecek.

AVCI ÖZEL GÖRÜŞTÜ!
Sezon bitiminde Nwakaeme ile özel bir görüşme gerçekleştiren Avcı, öğrencisine gelecek döneme dair oyun planlarını anlatırken; kendisine duyduğu güveni de net şekilde ifade etti.

UĞURCAN AYRILIRSA KAPTAN OLACAK!
Bordo-mavililerde transferin gözdesi konumunda bulunan ve 'dan birçok talipleri olan 'ın ayrılması durumunda Nwakaeme kaptanlık pazubendinin yeni sahibi olacak.

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