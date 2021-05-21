Trabzonspor'da Nwakaeme kararı!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Nwakaeme ile teknik direktör Abdullah Avcı bir görüşme gerçekleştirdi. Avcı, tecrübeli oyuncuya Uğurcan Çakır ayrıldığı takdirde kaptanlık bandını teslim edecek. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, teknik direktör Abdullah Avcı'nın en güvendiği isimlerin başında geliyor. Bordo-mavililerin hücum organizasyonlarında önemli rolü bulunan 31 yaşındaki yıldız, önümüzdeki sezon Trabzonspor'daki 4. yılına girecek.
AVCI ÖZEL GÖRÜŞTÜ!
Sezon bitiminde Nwakaeme ile özel bir görüşme gerçekleştiren Avcı, öğrencisine gelecek döneme dair oyun planlarını anlatırken; kendisine duyduğu güveni de net şekilde ifade etti.
UĞURCAN AYRILIRSA KAPTAN OLACAK!
Bordo-mavililerde transferin gözdesi konumunda bulunan ve Avrupa'dan birçok talipleri olan Uğurcan Çakır'ın ayrılması durumunda Nwakaeme kaptanlık pazubendinin yeni sahibi olacak.
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