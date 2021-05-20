20 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor istemişti kaleye geçti! Enzo Perez...

Fırtına istemişti kaleye geçti! Enzo Perez...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği  grup maçında, ile takımı Independiente  karşı karşıya geldi. Bir dönem 'un gündeminde olan maça damga vurdu. Perez artan corona virüsü nedeniyle takımının kalesine geçti ve mücadeleyi tamamladı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği grup maçında, ile takımı Independiente karşı karşıya geldi.

'in başkenti 'te bulunan River Plate'in "El Monumental" olarak bilinen 'nda oynanan maçta, River Plate 2-1 galip geldi.

Arjantinli ekipte baş gösteren toplu Kovid-19 vakaları nedeniyle 20 oyuncunun kadroya giremediği maça River Plate, kalecisi ve yedek oyuncuları olmadan çıktı.

mevkisinde top koşturan 'un devre arasında istediği kaleye geçerken River Plate, yedek oyuncusu olmadığı için tarihi maçı oyuncu değişikliği yapmadan tamamladı.

River Plate'in gollerini maçın ilk yarısında 3. ve 6. dakikalarda ile kaydederken, Santa Fe'nin tek golünü ise 73. dakikada attı.

61 saat'in haberine göre Arjantinli ekip River Plate, CONMEBOL'den, Santa Fe maçına çıkması için kadrosuna 2 kaleci dahil edilmesi talebinde bulunmuş ancak kabul edilmemişti.

Öte yandan Perez, devre arası transfer döneminde Trabzonspor'un gündeminde yer alıyordu ve transfer son anda iptal olmuştu.

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