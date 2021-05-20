Trabzonspor istemişti kaleye geçti! Enzo Perez...

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası grup maçında, River Plate ile Kolombiya takımı Independiente Santa Fe karşı karşıya geldi. Bir dönem Trabzonspor'un gündeminde olan Enzo Perez maça damga vurdu. Perez artan corona virüsü nedeniyle takımının kalesine geçti ve mücadeleyi tamamladı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası grup maçında, River Plate ile Kolombiya takımı Independiente Santa Fe karşı karşıya geldi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan River Plate'in "El Monumental" olarak bilinen Antonio Vespucio Liberti Stadyumu'nda oynanan maçta, River Plate 2-1 galip geldi.

Arjantinli ekipte baş gösteren toplu Kovid-19 vakaları nedeniyle 20 oyuncunun kadroya giremediği maça River Plate, kalecisi ve yedek oyuncuları olmadan çıktı.

Orta saha mevkisinde top koşturan Trabzonspor'un devre arasında istediği Enzo Perez kaleye geçerken River Plate, yedek oyuncusu olmadığı için tarihi maçı oyuncu değişikliği yapmadan tamamladı.

River Plate'in gollerini maçın ilk yarısında 3. ve 6. dakikalarda Fabrizio Angileri ile Julian Alvarez kaydederken, Santa Fe'nin tek golünü ise 73. dakikada Kelvin Osorio attı.

61 saat'in haberine göre Arjantinli ekip River Plate, CONMEBOL'den, Santa Fe maçına çıkması için kadrosuna 2 kaleci dahil edilmesi talebinde bulunmuş ancak kabul edilmemişti.

Öte yandan Perez, devre arası transfer döneminde Trabzonspor'un gündeminde yer alıyordu ve transfer son anda iptal olmuştu.

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