20 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Lewis Baker için kötü haber! Chelsea...
Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitiren Trabzonspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililer, Lewis Baker'ı Chelsea'den bir sene daha kiralamak için talepte bulundu. İngiliz devinden ise ilk görüşmeden olumsuz yanıt çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Abdullah Avcı'nın, "Aynı şartlarla kalacaksa, 1 yıl daha takımda isterim" dediği Lewis Baker için Chelsea ile görüşme yapıldı.
Londra ekibi, 1 sene kontratı kaldığı için Baker'ı kiralamaya sıcak bakmıyor.
İngiliz devi, bonservis talep etmese dahi oyuncuyu tüm maaşının karşılanacağı bir kulübe göndermekten yana.
Geride bıraktığımız sezon Trabzonspor Baker için 700 bin Euro maaş vermiş, kalan 700 bin Euro'luk bölümü ise Chelsea karşılamıştı.
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