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TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Lewis Baker için kötü haber! Chelsea...

Trabzonspor'a kötü haber! Chelsea...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 Giriş Tarihi: 20.05.2021

'i 4. sırada bitiren 'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililer, 'den bir sene daha kiralamak için talepte bulundu. devinden ise ilk görüşmeden olumsuz yanıt çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ( haberi)

'nın, "Aynı şartlarla kalacaksa, 1 yıl daha takımda isterim" dediği için ile görüşme yapıldı.

ekibi, 1 sene kontratı kaldığı için Baker'ı kiralamaya sıcak bakmıyor.

devi, bonservis talep etmese dahi oyuncuyu tüm maaşının karşılanacağı bir kulübe göndermekten yana.

Geride bıraktığımız sezon Baker için 700 bin Euro maaş vermiş, kalan 700 bin Euro'luk bölümü ise Chelsea karşılamıştı.

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