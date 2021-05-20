Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Lewis Baker için kötü haber! Chelsea...

Abdullah Avcı'nın, "Aynı şartlarla kalacaksa, 1 yıl daha takımda isterim" dediği Lewis Baker için Chelsea ile görüşme yapıldı.

Londra ekibi, 1 sene kontratı kaldığı için Baker'ı kiralamaya sıcak bakmıyor.

İngiliz devi, bonservis talep etmese dahi oyuncuyu tüm maaşının karşılanacağı bir kulübe göndermekten yana.

Geride bıraktığımız sezon Trabzonspor Baker için 700 bin Euro maaş vermiş, kalan 700 bin Euro'luk bölümü ise Chelsea karşılamıştı.

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