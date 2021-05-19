19 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Meling için teklif ettiği rakam ortaya çıktı!

İşte Fırtına'nın Meling teklifi!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.05.2021

Kiralık sözleşmesi biten Marlon ile yollarını ayıran , bu bölge için Birger Meling'i gündemine almıştı. Fırtına'nın Norveçli yıldız için teklif ettiği o rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Yeni sezonun kadrosu için çok erkenden çalışmalara başlayan , aradığı sol beki de Fransa'da bulmuştu: Birger Meling. Nimes küme düşünce Trabzonspor, 26 yaşındaki Norveçli için görüşmelerini hızlandırdı. Meling de kariyerine Ligue 2'de devam etmeyi düşünmüyor. Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor'un 2 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ve bunu taksitlerle ödemeyi teklif ettiği belirtildi. Aksi takdirde opsiyonlu kiralama formülü masaya yatırılacak. Bu işin bir an önce bitirilmesi hedefleniyor.

B PLANI HAZIR: CEMALI YA DA HADDADI

Melıng transferi olmazsa yönetim Başakşehir'den Cemali Serter ve Kasımpaşa'dan Haddadi'ye yönelecek. 29 yaşındaki Tunuslu futbolcunun bonservisi El Ettihat'ta bulunuyor. 21 yaşındaki Cemali'nin de kulübü ile 2 senelik daha mukavelesi var.

TRONDSEN'İN ARKADAŞI

Bu sezon Ligue 1'de 25 maça çıkan Meling, 2 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Norveç Milli Takımı'nın formasını da 17 kez giyen Meling, Trondsen'in hem vatandaşı hem de Rosenborg'dan eski takım arkadaşı.

Fırtına'da transfer harekatı! 4 isim birden... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'da transfer harekatı! 4 isim birden... Fırtına'da transfer harekatı! 4 isim birden...
Abdülkadir Ömür hırslı! EURO 2020... Abdülkadir Ömür hırslı! EURO 2020...
Trabzonspor yenilgiyi unuttu! O tarihten beri... Trabzonspor yenilgiyi unuttu! O tarihten beri...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör