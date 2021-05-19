Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür hırslı! EURO 2020...

Trabzonspor'da uzun süreli bir sakatlık geçiren ve ligin son haftalarında takıma dönen Abdülkadir Ömür, A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılmıştı. Genç yıldız, kendisini göstererek turnuvaya gitmek istiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son iki sezon sakatlıklarla boğuşan ama yılmadan çalışarak eski gücüne kavuşmayı başaran Abdülkadir Ömür, bunun karşılığını A Milli Takım'ın EURO 2020 aday kadrosuna adını yazdırarak aldı. Kendisine güvenenleri mahcup etmek istemeyen oyuncu, "Bu fırsatı kaçıramam. Uzun süredir EURO 2020 hayali kuruyorum. Kadroda kalmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

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