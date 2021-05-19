19 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür hırslı! EURO 2020...

Abdülkadir Ömür hırslı! EURO 2020...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.05.2021

Trabzonspor'da uzun süreli bir sakatlık geçiren ve ligin son haftalarında takıma dönen Abdülkadir Ömür, 'ın aday kadrosuna çağrılmıştı. Genç yıldız, kendisini göstererek turnuvaya gitmek istiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son iki sezon sakatlıklarla boğuşan ama yılmadan çalışarak eski gücüne kavuşmayı başaran Abdülkadir Ömür, bunun karşılığını 'ın aday kadrosuna adını yazdırarak aldı. Kendisine güvenenleri mahcup etmek istemeyen oyuncu, "Bu fırsatı kaçıramam. Uzun süredir EURO 2020 hayali kuruyorum. Kadroda kalmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Trabzonspor yenilgiyi unuttu! O tarihten beri... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'da transfer harekatı! 4 isim birden... Fırtına'da transfer harekatı! 4 isim birden...
İşte Fırtına'nın Meling teklifi! İşte Fırtına'nın Meling teklifi!
Trabzonspor yenilgiyi unuttu! O tarihten beri... Trabzonspor yenilgiyi unuttu! O tarihten beri...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör