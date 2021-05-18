Trabzonspor'da transfer harekatı! 4 isim birden...

2020-2021 sezonunu 4. olarak tamamlayan ve teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavili ekipte başkan Ahmet Ağaoğlu, Gervinho ve Bruno Peres'in imzaya geleceklerini duyurmuştu. Fırtına'nın transfer listesi ortaya çıkarken; Salih Uçan, Caulker, Cornelius ve Meling'i istediği belirtildi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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