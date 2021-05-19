19 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor yenilgiyi unuttu! O tarihten beri...

Trabzonspor yenilgiyi unuttu! O tarihten beri...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.05.2021

Teknik direktör Abdullah Avcı ile büyük bir çıkış yakalayan , 8 Mart'tan beri rakiplerine boyun eğmedi. Fırtına ligi 12 maçlık yenilmezlik serisiyle kapattı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fırtına, sezonu 12 maçlık namağlup serisi ile kapattı. Bordomavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 Mart tarihinde aldığı mağlubiyetin ardından oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi.

İÇTE VE DIŞARDA DENGELİ PUAN

Karadeniz devi, sahasında oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 36 puan topladı. Bordo-mavililer, dış sahada ise 20 karşılaşmada 8 galibiyet, 11 beraberlik, 1 mağlubiyetle 35 puan elde ederek iç sahaya yakın bir puanı hanesine yazdırdı.

EN AZ GOL YİYEN İKİNCİ TAKIM

Fırtına, yediği gol bakımından ise başarılı bir görüntü ortaya koydu. Karadeniz ekibi, ligi 2. sırada bitiren Galatasaray'ın yediği 36 golün ardından 37 golle kalesini en fazla kapatan ikinci takım oldu.

İşte Fırtına'nın Meling teklifi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'da transfer harekatı! 4 isim birden... Fırtına'da transfer harekatı! 4 isim birden...
İşte Fırtına'nın Meling teklifi! İşte Fırtına'nın Meling teklifi!
Abdülkadir Ömür hırslı! EURO 2020... Abdülkadir Ömür hırslı! EURO 2020...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör