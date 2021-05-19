Trabzonspor yenilgiyi unuttu! O tarihten beri...

Teknik direktör Abdullah Avcı ile büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, 8 Mart'tan beri rakiplerine boyun eğmedi. Fırtına ligi 12 maçlık yenilmezlik serisiyle kapattı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fırtına, sezonu 12 maçlık namağlup serisi ile kapattı. Bordomavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 Mart tarihinde aldığı mağlubiyetin ardından oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi.

İÇTE VE DIŞARDA DENGELİ PUAN

Karadeniz devi, sahasında oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 36 puan topladı. Bordo-mavililer, dış sahada ise 20 karşılaşmada 8 galibiyet, 11 beraberlik, 1 mağlubiyetle 35 puan elde ederek iç sahaya yakın bir puanı hanesine yazdırdı.

EN AZ GOL YİYEN İKİNCİ TAKIM

Fırtına, yediği gol bakımından ise başarılı bir görüntü ortaya koydu. Karadeniz ekibi, ligi 2. sırada bitiren Galatasaray'ın yediği 36 golün ardından 37 golle kalesini en fazla kapatan ikinci takım oldu.

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