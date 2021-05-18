18 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Süper Lig'de Yunan rüzgarı! Bakasetas ve Pelkas...

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de son zamanlarda tercih edilen Yunan futbolcular oynadıkları futbolla göz doldurmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de Pelkas, Trabzonspor'da da Bakasetas bu isimlerin başında geliyor. İşte Yunan basınına yansıyan o manşetler... (TS spor haberleri)




Süper Lig'de Yunan rüzgarı! Bakasetas ve Pelkas...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 Giriş Tarihi: 18.05.2021

'nin sezon başında 'tan kadrosuna kattığı ve 'un ara dönemde 'dan transfer ettiği Bakasetas, Yunan Sport24 tarafından özel olarak incelendi.

Süper Lig'de Yunan rüzgarı! Bakasetas ve Pelkas...

Her iki oyuncunun da performansları ele alınırken, 'de forma giyen diğer Yunan oyuncular , , , , , da değerlendirmeye alınan diğer isimler oldu. İşte o yazı...

Süper Lig'de Yunan rüzgarı! Bakasetas ve Pelkas...

DIMITRIOS PELKAS: PARADAN DAHA DEĞERLİ
Maliyeti için çok az oldu. (1.6 milyon euro, bir sonraki satıştan 'a %20 pay). Baştan aşağıya yeniden yapılandırılmış bir takıma gitti. (Yaz transfer sezonunda 20'den fazla futbolcu satın aldılar). Takım, yaratıcı orta saha oyuncularıyla doluydu.

Süper Lig'de Yunan rüzgarı! Bakasetas ve Pelkas...

Ancak, Pelkas'ın takımı sadece yerel transferlerle kalmadı, gibi pahalı ve sansasyonel isimleri de kadrosuna kattı.

Süper Lig'de Yunan rüzgarı! Bakasetas ve Pelkas...

Buna rağmen 28 yaşındaki futbolcu, 'nin saha içindeki en önemli aktörlerinden biri haline geldi.

Süper Lig'de Yunan rüzgarı! Bakasetas ve Pelkas...

'de 8 golle kariyerinin en verimli 2. sezonunu yaşadı. 'da, Enner Valencia'nın ardından en çok gol atan 2. futbolcu oldu. Aynı zamanda 7 asist yaptı.

Süper Lig'de Yunan rüzgarı! Bakasetas ve Pelkas...

Erol Bulut ve Emre Belözoğlu, onu çoğunlukla kanatlarda, bazen de ortada oynattı. 'de sahada kalma süresinde, 2406 dakika ile Ozan Tufan'dan sonra 6. sırada yer aldı. İstikrarıyla göz doldurdu.

Süper Lig'de Yunan rüzgarı! Bakasetas ve Pelkas...

Şampiyon olamamalarına ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamamalarına rağmen Pelkas'ın 'de sarsılmaz bir yeri var. Başka bir teknik direktörün gelip gelmeyeceğine bakmaksızın, Pelkas'ın devam etmesi bekleniyor.

Süper Lig'de Yunan rüzgarı! Bakasetas ve Pelkas...

Rubin Kazan ara sıra ilgi duysa da, son karar onun olacak. İstanbul'daki varlığından çok memnun. Oynadığı futbolla yerini sağlamlaştırdı ama başka ülkede yaşamak isterse de, buna sadece kendisi karar verecek. Tabii, böyle bir sezon sonrası başka bir ülke, başka bir şehir, başka bir takım zor gibi gözüküyor.

Süper Lig'de Yunan rüzgarı! Bakasetas ve Pelkas...

BAKASETAS: DEĞERLİ
Geçen sene 'un orta sahadasında adeta maestro, şef gibiydi. Bu yıl ilk yarı başlangıcı, geçen seneden de daha iyiydi. Öyle ki, sezon ortasında olmasına rağmen onu almak için 3 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay vermeyi kabul etti.

Süper Lig'de Yunan rüzgarı! Bakasetas ve Pelkas...

Milli Takım'ımızın kaptanı, bu yıl ve Trabzonsporla beraber toplamda 38 lig maçına çıktı. Toplamda 12 gol atarak kariyer rekoru kırdı. Geçen yıla nazaran performansını arttırdı.

Süper Lig'de Yunan rüzgarı! Bakasetas ve Pelkas...

Teknik Direktör Abdullah Avcı, kendisinin futbolunu sorgulamadan, ona tam hareket özgürlüğü verdi ve serbest bir orta saha oyuncusu olarak oynatıyor.

Süper Lig'de Yunan rüzgarı! Bakasetas ve Pelkas...

Ayrıca Tasos, havalı transfer hareketlerini seven bir takımda yer alıyor, kendi transferi de bu şekilde olmuştu.

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