Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Hedefte Pape-Alioune Ndiaye var
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan iki takım olan Beşiktaş ve Trabzonspor transfer çalışmalarına başladı. Transfer dönemine hızlı giren ve 2 yıldızı renklerine bağlayan Fırtına, süratini kesmeden yeni oyunculara yöneldi. Öte yandan Beşiktaş ise geçtiğimiz sezon yaşadığı kadro sıkıntısını, Devler Ligi'ni de hesaba katarak bu sezon yaşamak istemiyor. Ligimizin iki dev kulübü 23 yaşındaki oyuncu için karşı karşıya geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK TS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından takımlar transfer çalışmalarına başladı. Hızlı bir başlangıç yapıp 2 yıldız ismi kadrosuna katan Trabzonspor ve Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi.
Ukrayna basınına yer alan habere göre Beşiktaş, Trabzonspor ve Hatayspor, Haziran ayının sona ermesiyle beraber kulübü Vorskla Poltava ile sözleşmesi bitecek Pape-Alioune Ndiaye ilgileniyor.
2.01 boyunda ve 23 yaşında olan savunmacıyla Türk kulüplerinin yanı sıra West Ham United, Braga ve Lille de ilgi duyuyor.
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Öte yandan Türk kulüplerinin kısa süre içinde oyuncu ve menajeriyle iletişime geçeceği kaydedildi.
Stoper bölgesinde forma giyen Pape-Alioune Ndiaye, bu sezon toplamda 23 maça çıktı ve 1 asist üretti.
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