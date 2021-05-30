30 Mayıs 2021, Pazar

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Hedefte Pape-Alioune Ndiaye var

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan iki takım olan Beşiktaş ve Trabzonspor transfer çalışmalarına başladı. Transfer dönemine hızlı giren ve 2 yıldızı renklerine bağlayan Fırtına, süratini kesmeden yeni oyunculara yöneldi. Öte yandan Beşiktaş ise geçtiğimiz sezon yaşadığı kadro sıkıntısını, Devler Ligi'ni de hesaba katarak bu sezon yaşamak istemiyor. Ligimizin iki dev kulübü 23 yaşındaki oyuncu için karşı karşıya geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK TS haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Hedefte Pape-Alioune Ndiaye var
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

'de sezonun sona ermesinin ardından takımlar transfer çalışmalarına başladı. Hızlı bir başlangıç yapıp 2 yıldız ismi kadrosuna katan ve ve şampiyonu , transferde karşı karşıya geldi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Hedefte Pape-Alioune Ndiaye var

Ukrayna basınına yer alan habere göre , ve , Haziran ayının sona ermesiyle beraber kulübü ile sözleşmesi bitecek - ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Hedefte Pape-Alioune Ndiaye var

2.01 boyunda ve 23 yaşında olan savunmacıyla Türk kulüplerinin yanı sıra , ve de ilgi duyuyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Hedefte Pape-Alioune Ndiaye var

REKABET BAŞLIYOR

Öte yandan Türk kulüplerinin kısa süre içinde oyuncu ve menajeriyle iletişime geçeceği kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Hedefte Pape-Alioune Ndiaye var

bölgesinde forma giyen -, bu sezon toplamda 23 maça çıktı ve 1 asist üretti.

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