Trabzonspor'dan transferde Caulker hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde yeni sezon iddialı bir kadro kurmak istiyor. İlk etapta defans bölgesini güçlendirmek isteyen Fırtına, bonservisi elinde olan Steven Caulker ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Sezon bitti, transfer dönemi başladı... Trabzonspor gelecek yılın kadrosunu bir an önce kurmak için kolları sıvadı. Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği listeye bağlı olarak hareket eden bordo-mavili idareciler, Alanyaspor'da müthiş sezonlar geçiren Steven Caulker ile resmi görüşmelere başladı. Akdeniz temsilcisiyle sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki futbolcuya şartları soruldu. İdareciler, Caulker'a Trabzonspor'un ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın planlarını anlatarak tecrübeli oyuncuyu ikna çalışmalarına başladı. Caulker'ın Trabzonspor'un ilgisinden dolayı bir hayli memnun olduğu kaydedildi.

DEVLER PEŞİNDE

Steven Caulker, İstanbul'da bir araya geldiği Trabzonsporlu idarecilere şu aşamada "Evet" ya da "Hayır" demedi. Çünkü bonservisi elinde olduğu için onu isteyen tek kulüp Karadeniz temsilcisi değil. Fenerbahçe ve Beşiktaş da İngiliz futbolcuyla yakın temasta. Tecrübeli oyuncu kararını kısa sürede vermek istemiyor. Kendisini isteyen tüm kulüplerle görüştükten sonra kariyeri ile ilgili yol haritasını çizecek. Caulker'a İngiltere'den de talipler var ancak parlak kariyerini Ada'da baltalayan tecrübeli oyuncu için Türkiye'de kalmak şu aşamada onun için en mantıklı seçenek olarak görülüyor.

FORMA ENDİŞESİ

Steven Caulker kariyerinin bu döneminde bir sıçrama yapmak istiyor. Ancak Beşiktaş'ta Vida-Welinton, Fenerbahçe'de Serdar Aziz-Szalai, Trabzonspor'da ise Hugo-Edgar ikilileri var. Alanyaspor'da forması garanti olan 29 yaşındaki futbolcu düzenli şekilde forma giyebileceği bir kulübe transferini istiyor.

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