Trabzonspor'dan transferde Caulker hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde yeni sezon iddialı bir kadro kurmak istiyor. İlk etapta defans bölgesini güçlendirmek isteyen Fırtına, bonservisi elinde olan Steven Caulker ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Sezon bitti, transfer dönemi başladı... Trabzonspor gelecek yılın kadrosunu bir an önce kurmak için kolları sıvadı. Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Abdullah Avcı'nın verdiği listeye bağlı olarak hareket eden bordo-mavili idareciler, Alanyaspor'da müthiş sezonlar geçiren Steven Caulker ile resmi görüşmelere başladı. Akdeniz temsilcisiyle sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki futbolcuya şartları soruldu. İdareciler, Caulker'a Trabzonspor'un ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın planlarını anlatarak tecrübeli oyuncuyu ikna çalışmalarına başladı. Caulker'ın Trabzonspor'un ilgisinden dolayı bir hayli memnun olduğu kaydedildi.
DEVLER PEŞİNDE
Steven Caulker, İstanbul'da bir araya geldiği Trabzonsporlu idarecilere şu aşamada "Evet" ya da "Hayır" demedi. Çünkü bonservisi elinde olduğu için onu isteyen tek kulüp Karadeniz temsilcisi değil. Fenerbahçe ve Beşiktaş da İngiliz futbolcuyla yakın temasta. Tecrübeli oyuncu kararını kısa sürede vermek istemiyor. Kendisini isteyen tüm kulüplerle görüştükten sonra kariyeri ile ilgili yol haritasını çizecek. Caulker'a İngiltere'den de talipler var ancak parlak kariyerini Ada'da baltalayan tecrübeli oyuncu için Türkiye'de kalmak şu aşamada onun için en mantıklı seçenek olarak görülüyor.
FORMA ENDİŞESİ
Steven Caulker kariyerinin bu döneminde bir sıçrama yapmak istiyor. Ancak Beşiktaş'ta Vida-Welinton, Fenerbahçe'de Serdar Aziz-Szalai, Trabzonspor'da ise Hugo-Edgar ikilileri var. Alanyaspor'da forması garanti olan 29 yaşındaki futbolcu düzenli şekilde forma giyebileceği bir kulübe transferini istiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig