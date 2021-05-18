Trabzonspor Uğurcan Çakır'ın alternatifini buldu! Hedefteki isim Kristoffer Nordfeldt

2020-2021 sezonunun tamamlanmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Uğurcan Çakır'ın taliplerinin artması ve istenilen bonservis bedelinin verilmesi takdirde yıldız kaleciyle yollarını ayıracak Fırtına rotayı Gençlerbirliği'nin kalecisi Nordfeldt'e çevirdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da sezon biter bitmez gözler Uğurcan Çakır'a çevrildi. 2 yıldır gösterdiği performansla Milli Takım'a yükselen ve Avrupa devlerini peşine takan 25 yaşındaki eldivenin takımdan ayrılma ihtimali bir hayli yüksek. Geçen sezon 12-13 milyon euro bandındaki rakamlar 20'ye yaklaştı. Bordomavili idareciler, Uğurcan'ın EURO 2020 sonrasında bu rakamın da üzerine satılabileceğini düşünüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'a güvense de daha tecrübeli bir isim istediğini açıklamıştı. Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor'un kanca attığı isimlerden birinin Kristoffer Nordfeldt olduğu ortaya çıktı. 31 yaşındaki eldivenin takımı Gençlerbirliği küme düşse de tecrübeli eldiven performansıyla öne çıkmıştı.

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