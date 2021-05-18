18 Mayıs 2021, Salı

FENERBAHÇE

Enis Destan'a Avrupa'dan teklifler geliyor! Fenerbahçe ve Trabzonspor...

Enis Destan'a Avrupa'dan teklif! F.Bahçe ve Trabzonspor...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.05.2021

. Lig ekiplerinden forması giyen Enis Destan'a, devlerinin ardından Avrupa'dan da birçok teklif geldiği ortaya çıktı. İzmir ekibinin genç forvet için nasıl bir karar vereceği merak konusu olmaya devam ediyor.

'inci Lig takımlarından 'nun 18 yaşındaki forveti Enis Destan'a Avrupa'dan teklifler gelmeye başladı. başta olmak üzere ve ekiplerinin görüşmek için kulübe başvurduğu öğrenildi.

AVRUPA'NIN GÖZDESİ

'na da davet edilen, son olarak ise Ümit Milli Takıma çağırılan Enis Destan için Altınordu, 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ve sonraki satıştan da yüzde 30 pay isteyecek. 'de ve 'nin de takibinde olan genç oyuncunun da 'da forma giyme isteğiyle Almanya'dan gelen tekliflere olumlu baktığı öğrenildi. Ayrıca Belçika ve Fransa'dan da kulüpler, oyuncunun transferiyle ilgili görüşmek için Altınordu'ya yazı gönderdi. Enis Destan için Altınordu, TFF 1'inci Lig Play Off maçları sonrası görüşmelerini hızlandıracak.

18 YAŞINDA A MİLLİ TAKIMA

Bu sezon 26 maçta 12 gol atan ve 3 de asist yapan genç oyuncu, Teknik Direktörü tarafından milli davet alırken, son olarak da öncesi, hazırlık kapsamında 2 Haziran Çarşamba günü Ukrayna U21 Milli Takımı ile 'da oynanacak özel maç için Ümit Millî Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas tarafından 'a çağırıldı.

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