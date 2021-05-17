17 Mayıs 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Marlon kulübe ve taraftara veda etti!

Yıldız isim Fırtına'ya veda etti! Sosyal medyadan duyurdu
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 Giriş Tarihi: 17.05.2021

'de 2020-2021 sezonunu 4. sırada bitiren 'da flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililerde kiralık sözleşmesi sona eren , sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayarak kulübe veda etti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'de sezonu 4. olarak tamamlayan 'da ilk ayrılık gerçekleşti.

Bordo-mavililerde kiralık olarak görev alan , kulübe ve taraftarlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

Trabzonspor, 23 yaşındaki oyuncunun 2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı ve Brezilyalı sol bek kulübüne geri döndü.

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