Trabzonspor'da Marlon kulübe ve taraftara veda etti!

Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 4. sırada bitiren Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililerde kiralık sözleşmesi sona eren Marlon, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayarak kulübe veda etti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. olarak tamamlayan Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti.

Bordo-mavililerde kiralık olarak görev alan Marlon, kulübe ve taraftarlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

Trabzonspor, 23 yaşındaki oyuncunun 2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı ve Brezilyalı sol bek kulübüne geri döndü.

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