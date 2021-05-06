06 Mayıs 2021, Perşembe

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Tahkim Kurulu Trabzonsporlu Berat Özdemir'in 2 maçlık cezasını onadı

Tahkim'den Berat kararı! 2 maçlık ceza...
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

'in 38. haftasında 'ye konuk olan sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmış ve yıldız orta sahası de kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. TFF Tahkim Kurulu, 22 yaşındaki oyuncuya verilen 2 maçlık cezayı onadı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası alan Berat'ın bu cezasını onama kararı aldı.

Kurul ayrıca Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın 30 bin lira, Fatih Karagümrük idarecisi Çağatay Yılmaz'ın da 30 gün hak mahrumiyeti ve 38 bin liralık para cezasını onadı.

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