06 Mayıs 2021, Perşembe
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Tahkim Kurulu Trabzonsporlu Berat Özdemir'in 2 maçlık cezasını onadı
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe'ye konuk olan Trabzonspor sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmış ve yıldız orta sahası Berat Özdemir de kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. TFF Tahkim Kurulu, 22 yaşındaki oyuncuya verilen 2 maçlık cezayı onadı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası alan Berat'ın bu cezasını onama kararı aldı.
Kurul ayrıca Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın 30 bin lira, Fatih Karagümrük idarecisi Çağatay Yılmaz'ın da 30 gün hak mahrumiyeti ve 38 bin liralık para cezasını onadı.
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