Flaş transfer iddiası! Trabzonsporlu Uğurcan Çakır...
Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitiren Trabzonspor, transfer çalışmalarına erken başlamıştı. Fırtına'da ve A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performans sonrası devlerin radarına giren Uğurcan Çakır flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'da sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Trabzonspor'da takıma katılacak isimlerin dışında ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılmaya yakın olduğunu açıklamıştı. Uğurcan'ın yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...
AYRILMASI BEKLENİYOR
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yol ayrımında... Bordo Mavililerin başarılı kalecisi Avrupa devlerinin radarına takılmıştı. Trabzonspor ve A Milli Takım ile başarılı performanslar sergileyen Uğurcan'ın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
EN İYİ TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK
Liverpool ve Sevilla'nın ilgilendiği Uğurcan Çakır'a Avrupa'nın 5 büyük liginden talip çıktı. Başarılı kalecinin menajeriyle birlikte en iyi teklifi değerlendireceği ifade edildi.
AĞAOĞLU AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gençlerbirliği maçının ardından takımdan ayrılmaya en yakın olan ismin Uğurcan Çakır olduğunu açıklamıştı.
'AYRILIĞA EN YAKIN İSİM'
Ahmet Ağaoğlu, " İlerleyen süreç içerisinde göreceğiz ama şu an gidecek oyuncu olarak gözüken en yakın Uğurcan Çakır var." açıklamasında bulunmuştu.
PREMIER LİG DEVLERİ PEŞİNDE
Uğurcan Çakır'a Newcastle United, Liverpool, Chelsea ve Sheffield United tali olmuştu. Sheffield United'ın küme düşmesinin ardından bu ihtimalin ortadan kalktığı ifade edildi.
LILLE'DEN UĞURCAN SÜRPRİZİ
Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a son teklif Lille'den geldi. Lille kalecisi Mike Maignan'nın takımıyla sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Fransız kaleci takımıyla sözleşme yenilemediği takdirde bu yaz takımdan kesin olarak ayrılacak. Lille'in Maignan'ın yerini Uğurcan Çakır ile doldurmayı planladığı ifade edildi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Milliyet'in haberine göre; Lille ve Trabzonspor arasında resmi görüşmelerin başladığı kaydedilirken Fransız ekibinin 15 milyon Euro'luk ilk teklifini Bordo Mavililere ilettiği ifade edildi. Trabzonspor'un bu teklifi reddettiği belirtildi.
TRABZONSPOR'UN BEKLENTİSİ EN AZ 20 MİLYON EURO
Trabzonspor'un Uğurcan Çakır için en az 20 milyon Euro istediği ifade edildi. Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'dan elde edilecek bonservis geliriyle transferde önemli adımlar atması bekleniyor.
ABDÜLKADİR ÖMÜR'E DE TEKLİFLER VAR
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yanı sıra Abdülkadir Ömür'e teklifler olduğu ve Bordo Mavili ekibin bu iki isimden gelecek gelirle gelecek sezonun kadrosunu oluşturmayı planladığı ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ 16 MİLYON EURO
Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da bu sezon toplamda 39 karşılaşmaya çıktı. Genç kaleci bu maçlarda kalesinde 37 gol gördü. Uğurcan Çakır'ın Transfermarkt'taki değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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