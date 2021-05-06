06 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Ekuban'ın talipleri artıyor! İşte istenilen bonservis bedeli...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da göstermiş olduğu performansla adından her sezon bahsedilen isimlerin başında gelen Ekuban için flaş bir karar alındı. Bordo-mavililer iyi bir teklif gelmesi halinde Ganalı yıldızı satmayı düşünüyor. Bu kararın ardından birçok takım harekete geçti. (TS spor haberleri)

Trabzonspor'da Ekuban'ın talipleri artıyor! İşte istenilen bonservis bedeli...
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

'da 3. sezonunu geçiren ve bir yıllık kontratı kalan Ekuban, iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak.

Trabzonspor'da Ekuban'ın talipleri artıyor! İşte istenilen bonservis bedeli...

27 yaşındaki yıldızın da birçok talibi var. ve kulüplerinin de takip ettiği Ekuban için Saint Etienne harekete geçti.

Trabzonspor'da Ekuban'ın talipleri artıyor! İşte istenilen bonservis bedeli...

ekibi, lig bitmeden resmi transfer teklifi yapacağını menajerler aracılığıyla bildirdi.

Trabzonspor'da Ekuban'ın talipleri artıyor! İşte istenilen bonservis bedeli...

Etienne'nin 4 milyon euro önereceği öğrenilirken, bordo-mavililerin kapıyı 7 milyon euro'dan açması bekleniyor.

Trabzonspor'da Ekuban'ın talipleri artıyor! İşte istenilen bonservis bedeli...

Bu sezon 30 resmi maçta 9 gol, 3 asistlik skor katkısı gösteren Ekuban, sağ kanatta görev yapmasına rağmen takımın en çok gol atan oyuncusu oldu. (Fotomaç)

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