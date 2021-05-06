06 Mayıs 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'da Ekuban'ın talipleri artıyor! İşte istenilen bonservis bedeli...
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da göstermiş olduğu performansla adından her sezon bahsedilen isimlerin başında gelen Ekuban için flaş bir karar alındı. Bordo-mavililer iyi bir teklif gelmesi halinde Ganalı yıldızı satmayı düşünüyor. Bu kararın ardından birçok takım harekete geçti. (TS spor haberleri)
Fırtına'da 3. sezonunu geçiren ve bir yıllık kontratı kalan Ekuban, iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak.
Fransız ekibi, lig bitmeden resmi transfer teklifi yapacağını menajerler aracılığıyla bildirdi.
Etienne'nin 4 milyon euro önereceği öğrenilirken, bordo-mavililerin kapıyı 7 milyon euro'dan açması bekleniyor.
Bu sezon 30 resmi maçta 9 gol, 3 asistlik skor katkısı gösteren Ekuban, sağ kanatta görev yapmasına rağmen takımın en çok gol atan oyuncusu oldu. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...