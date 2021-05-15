15 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Tello transferinde ısrarcı! İspanyol ekibi...

Trabzonspor gelecek sezon planlamalarına şimdiden başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı transfer listesinin başına Cristian Tello'yu yazdı. Avcı, İspanyol futbolcu için kesinlikle kadroya katılmalı talebini yönetime iletti. (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Tello transferinde ısrarcı! İspanyol ekibi...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.05.2021

Gelecek sezon için şampiyonluk kadrosu kurmaya çalışan , transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Bir kanat takviyesi planlayan bordo-mavili yönetim, 'nın 33 yaşındaki Fildişili Gervinho ve Real takımından Cristian için girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Tello transferinde ısrarcı! İspanyol ekibi...

Fotomaç'ın haberine göre İki futbolcu için masaya oturan Karadeniz devinin önceliği . Bu sezon ekiplerinden Real 'te forma giyen 29 yaşındaki sol kanat ile görüşmelerde mesafe alınmış durumda. 1.78 boyundaki yıldız için ilk etapta 5 milyon euro talep eden İspanyol ekibi, daha sonra 4 milyon euro'ya indi. Betis, 'un rakamı biraz daha düşürme teklifini ise henüz kabul etmedi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Tello transferinde ısrarcı! İspanyol ekibi...

ABDULLAH AVCI ONU ÇOK İSTİYOR
'nun bazı hakları 'nın elinde ve bu nedenle görüşmeler çok boyutlu olarak sürdürülüyor. Real yönetimi ikna edildikten sonra hemen oyuncuyla masaya oturulacak. Temaslardan haberdar olan Tello, bordo-mavili formaya sıcak baktığını bildirdi. Teknik direktör 'nın bu işin bir an önce bitirilmesini istediğini öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Tello transferinde ısrarcı! İspanyol ekibi...

Eğer İspanyol futbolcu transfer edilemezse rota Gervinho'ya dönecek. Bu sezon Real formasıyla 29 maçta 5 gol atan ve 3 de asist yapan İspanyol futbolcu, 'da ise 86 maça çıkmıştı. Kariyerinin zirve dönemlerinde Barcelona forması giyen , Katalan ekibinde 20 gol ve 14 asistle oynamıştı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Tello transferinde ısrarcı! İspanyol ekibi...

DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ
Kariyerinde , ve gibi 'nın büyük kulüpleri bulunan Cristian 'nun, maliyetinin yüksek olmasına rağmen bordo-mavili yönetimin bu transferde tüm şansını zorlayacağı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Tello transferinde ısrarcı! İspanyol ekibi...

İKİ KANATTA DA OYNUYOR
Sol ve sağ kanatta başarılı bir şekilde görev yapabilen , kariyeri boyunca 379 maçta forma giydi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Tello transferinde ısrarcı! İspanyol ekibi...

ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.78 boyundaki oyuncu bu periyotta 65 gol attı ve 55 de asist yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'da hedef 71 puan! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i Fırtına'da hedef 71 puan! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i
Fırtına'da Nwakaeme farkı! Fırtına'da Nwakaeme farkı!
Sörloth Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor... Sörloth Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör