Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Tello transferinde ısrarcı! İspanyol ekibi...
Trabzonspor gelecek sezon planlamalarına şimdiden başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı transfer listesinin başına Cristian Tello'yu yazdı. Avcı, İspanyol futbolcu için kesinlikle kadroya katılmalı talebini yönetime iletti. (TS spor haberleri)
Gelecek sezon için şampiyonluk kadrosu kurmaya çalışan Trabzonspor, transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Bir kanat takviyesi planlayan bordo-mavili yönetim, Parma'nın 33 yaşındaki Fildişili Gervinho ve Real Betis takımından Cristian Tello için girişimlerini sürdürüyor.
Fotomaç'ın haberine göre İki futbolcu için masaya oturan Karadeniz devinin önceliği Tello. Bu sezon La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen 29 yaşındaki sol kanat ile görüşmelerde mesafe alınmış durumda. 1.78 boyundaki yıldız için ilk etapta 5 milyon euro talep eden İspanyol ekibi, daha sonra 4 milyon euro'ya indi. Betis, Trabzonspor'un rakamı biraz daha düşürme teklifini ise henüz kabul etmedi.
ABDULLAH AVCI ONU ÇOK İSTİYOR
Tello'nun bazı hakları Barcelona'nın elinde ve bu nedenle görüşmeler çok boyutlu olarak sürdürülüyor. Real Betis yönetimi ikna edildikten sonra hemen oyuncuyla masaya oturulacak. Temaslardan haberdar olan Tello, bordo-mavili formaya sıcak baktığını bildirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu işin bir an önce bitirilmesini istediğini öğrenildi.
Eğer İspanyol futbolcu transfer edilemezse rota Gervinho'ya dönecek. Bu sezon Real Betis formasıyla 29 maçta 5 gol atan ve 3 de asist yapan İspanyol futbolcu, Barcelona'da ise 86 maça çıkmıştı. Kariyerinin zirve dönemlerinde Barcelona forması giyen Tello, Katalan ekibinde 20 gol ve 14 asistle oynamıştı.
DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ
Kariyerinde Barcelona, Fiorentina ve Porto gibi Avrupa'nın büyük kulüpleri bulunan Cristian Tello'nun, maliyetinin yüksek olmasına rağmen bordo-mavili yönetimin bu transferde tüm şansını zorlayacağı ifade edildi.
İKİ KANATTA DA OYNUYOR
Sol ve sağ kanatta başarılı bir şekilde görev yapabilen Tello, kariyeri boyunca 379 maçta forma giydi.
Betis ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.78 boyundaki oyuncu bu periyotta 65 gol attı ve 55 de asist yaptı.
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