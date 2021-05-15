Fotomaç'ın haberine göre İki futbolcu için masaya oturan Karadeniz devinin önceliği Tello. Bu sezon La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen 29 yaşındaki sol kanat ile görüşmelerde mesafe alınmış durumda. 1.78 boyundaki yıldız için ilk etapta 5 milyon euro talep eden İspanyol ekibi, daha sonra 4 milyon euro'ya indi. Betis, Trabzonspor'un rakamı biraz daha düşürme teklifini ise henüz kabul etmedi.