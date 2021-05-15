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Trabzonspor'da Nwakaeme farkı!

Fırtına'da Nwakaeme farkı!
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

en önemli hücum silahlarından olan Nwakaeme performansı direkt sonuca etki etmeye devam ediyor. Nijeryalı yıldızın 6 gol attığı karşılaşmalarda bordo-mavililer 15 puan topladı. ( haberleri)

'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-19 sezonu başında 1 milyon 100 bin euro'ya transfer edilen Nijeryalı oyuncu, 3 sezonda 108 resmi karşılaşmaya çıkıp, fileleri 32 kez havalandırdı. 29 da asist yaparak 'a önemli katkılar sağlayan 32 yaşındaki yıldız, ligdeki 14 haftalık suskunluğunu maçında bitirmiş, sınavında da iyi oynamıştı. Eski günlerinden kesitler sunan Nwakaeme, ligde 2018-19 sezonunda 10, -20'de 11, bu dönem ise 7 gol attı. , tecrübeli sol kanadın fileleri sarstığı 6 maçta Fırtına, 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle 15 puan topladı. (Fotomaç)
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